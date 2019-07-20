Футбол

Зе Луиш забил за «Порту» в матче с «Бетисом»Матч ТВ вчера в 17:34

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«Порту» и «Бетис» сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в матче на 13-й минуте открыл испанский клуб после точного удара Хуанми. «Порту» отыгрался 18 минут спустя — отличился новичок команды Зе Луиш, который был куплен клубом у «Спартака» этим летом.
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