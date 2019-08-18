Футбол

Зе Луиш забил свои первые голы за «Порту» в чемпионате ПортугалииSport24.ru 17:26

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В ночь с 17 на 18 августа (по московскому времени) в матче 2-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимает на своем поле «Виторию Сетубал». После первого тайма «драконы» впереди — 2:0. Оба гола «Порту» на счету бывшего нападающего «Спартака» Зе Луиша.
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