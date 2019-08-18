В ночь с 17 на 18 августа (по московскому времени) в матче 2-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимает на своем поле «Виторию Сетубал». После первого тайма «драконы» впереди — 2:0. Оба гола «Порту» на счету бывшего нападающего «Спартака» Зе Луиша.

Зе Луиш забил свои первые голы за «Порту» в чемпионате Португалии

Финансы Почему Россия сокращает вложения в госдолг США Россия продолжает планомерно снижать свои вложения в американские облигации. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США.

Политика Порошенко перечислил страхи России Бывший президент Украины Петр Порошенко перечислил, чего "боится" Россия. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Авто Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".

Политика Минприроды России допустило запрет на экспорт леса в Китай Россия может запретить экспорт леса в Китай, если тот не подключится к решению проблемы незаконной вырубки деревьев.

Финансы Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.

Гаджеты Новое поколение процессоров Intel HEDT обеспечит прирост производительности... на 3-7% Пока же частоты определялись, как 2,19-3,28 ГГц, но это либо ошибка ПО, либо тесты попросту проходил ранний образец.

Армия и оружие Израиль открыл огонь по палестинцам на границе сектора Газа Армия Израиля открыла огонь по вооруженным палестинцам на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Технологии Американский экспериментальный катамаран Sea Slice пошел на лом Начиная с конца 1990-х годов, Sea Slice использовался в качестве платформы для отработки различных экспериментальных решений, в частности, в области боевых систем и тактики.

Политика Новые протесты в Москве прошли без массовых задержаний В Москве по итогам акции 27 июля в автозаки попали почти 1400 человек, 3 августа были задержаны больше тысячи, 10 августа – более 200.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Происшествия Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.

Музыка Александр Маршал поседел из-за поступка певца Носкова Николай Носков, бывший коллега Маршала по группе «Парк Горького», в свое время вернулся из Америки в Россию в одночасье, никого не предупредив.

Происшествия Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.

Гаджеты Китайцы создали самокат с функцией возврата на зарядную станцию Китайский бренд Segway-Ninebot Group показал электросамокат, который может вернуться на зарядную станцию без водителя.

Происшествия Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца, завершено Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца на митинге 27 июля в Москве, завершено.

Транспорт Участок Сокольнической линии московского метро могут открыть досрочно Ранее в Московском метро сообщили, что девять станций Сокольнической линии с 18 по 24 августа закроют для строительства Большой кольцевой линии.