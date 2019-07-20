Бывший нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Зе Луиш забил дебютный гол в составе португальского "Порту" в товарищеском матче с испанским "Бетисом". Основное время встречи, состоявшейся в Портимау (Португалия), закончилось со счетом 1:1, Зе Луиш отличился на 31-й минуте.

Зе Луиш забил первый гол за «Порту»

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