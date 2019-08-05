Футбол
Зе Луиш вместе с «Порту» вылетел в Краснодар на матч Лиги чемпионовSport24.ru 10:00
«Порту» вылетел в Краснодар на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Главный тренер Сержиу Консейсау взял на игру 23 футболиста, среди которых оказался и бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш.
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Умер известный певец Вилли Токарев
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До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
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Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
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Обсуждают, что у супруга Банщиковой, адвоката Всеволода Шаханова, возникли серьезные проблемы с финансами.
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Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.
Обновлено вчера в 20:07
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
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Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
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Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
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Армия и оружие
Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
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