Футбол

Зе Луиш вернулся в общую группу «Спартака»Евро-футбол.ру 13:25

Нападающий "Спартака" Зе Луиш снова занимается в общей группе команды. Об этом сообщила пресс-служба "Спартака". Игрок из Кабо-Верде не выходил на поле после матча с "Ростовом" (1:2), получив травму в первом тайме.
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Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком»

Sportbox.RU12:53

Зе Луиш вернулся в общую группу «Спартака»

Евро-футбол.ру13:25

Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком»

Советский спорт13:08

Спартаковец Зе Луиш приступил к подготовке к матчу с «Арсеналом»

Московский Комсомолец13:47

Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком»

Матч ТВ12:53

Зе Луиш приступил к тренировкам со «Спартаком»

Спорт-Экспресс12:52

Зе Луиш возобновил тренировки со «Спартаком»

РИА Новости12:35
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Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Общество

Инициатор «Бессмертного полка» отреагировал на жалобу учительницы

Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Во время выступления Пугачева забыла слова песни

Вместе со старшей дочерью Кристиной Орбакайте примадонна спела для гостей несколько своих любимых композиций.
Обновлено в 13:13
Футбол

Черышев поблагодарил болельщиков за поддержку

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Экономика

«Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии

"Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.
Обновлено в 14:48
Энергетика

Правительство Украины согласовало снижение цен на газ для населения

Украинское правительство и компания «Нафтогаз Украины» согласовали снижение цен на природный газ для населения и тепловой генерации с 1 мая на 3,54%, сообщил «Нафтогаз».
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Политика

На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской

В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

В суд Петербурга поступило дело об избиении школьника за педофилию

В Санкт-Петербурге во Фрунзенский районный суд поступило уголовное дело против двух горожан, которые обвиняются в пытках и избиении школьника за противоправные действия в отношении своей сестры.
Обновлено в 16:38
Политика

В РПЦ объяснили приостановку переименования УПЦ

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла отец Александр Волков рассказал телеканалу "Звезда", почему Украина приостановила процесс переименования канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 15:50
Наука

В теле человека найдена потерянная в ходе эволюции 207 кость

Обновлено 20 апреля в 02:06
Политика

Саакашвили отказали во въезде на Украину

Обновлено в 11:04
Общество

В СМИ2 сменится генеральный директор

Генеральный директор одного из крупнейших в Рунете новостных агрегаторов СМИ2 Анна Иванова покинет пост.
Обновлено в 15:06
Политика

Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
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Гаджеты

Samsung отложила начало продаж Galaxy Fold

Складывающийся пополам планшет-смартфон Samsung Galaxy Fold не поступит в продажу в США 26 апреля, как компания исходно обещала.
Обновлено в 14:37
Происшествия

В Стамбуле рухнул четырехэтажный дом

Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня, жителей эвакуировали, пострадавших нет, сообщила администрация губернатора Стамбула в понедельник.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика

Максим Галкин поздравил Зеленского с победой

Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Финансы

Рубль вырос по отношению к доллару на открытии торгов

На открытии торгов Московской биржи рубль вырос по отношению к доллару на 28,5 копейки — до 63,76 руб./$.
Обновлено в 04:21
Теннис

Гаспарян пробилась во второй круг турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян пробилась во второй круг турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой

Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязла роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес

Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото

Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
Обновлено в 11:33
Путешествия

Россияне выбирают Петербург для отдыха в майские праздники

С 1 по 5 мая для путешествий и отдыха туристы чаще всего выбирают Санкт-Петербург.
Обновлено в 06:12
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках

Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.
Обновлено в 04:02
Политика

Названы дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

Обновлено в 13:54
Происшествия

Внедорожник столкнулся с машиной скорой помощи на востоке Москвы

Один человек пострадал в ДТП с участием автомобиля скорой помощи вечером 22 апреля в московском районе Вешняки, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 16:39
Политика

Глава Николаевской области подал в отставку

Заявление об уходе со своего поста подал глава Николаевской областной Алексей Савченко, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 17:17
Футбол

Роналду поможет «Ювентусу» заполучить Фелиша

Руководство туринского клуба надеется, что их форвард Криштиану Роналду поможет заполучить талантливого соотечественника, сообщает A Bola.
Обновлено в 10:41
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

Обновлено в 10:04
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Кабо-вердианский футболист, нападающий московского «Спартака» и сборной Кабо-Верде.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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