Футбол
Зе Луиш вернулся в общую группу «Спартака»Евро-футбол.ру 13:25
Нападающий "Спартака" Зе Луиш снова занимается в общей группе команды. Об этом сообщила пресс-служба "Спартака". Игрок из Кабо-Верде не выходил на поле после матча с "Ростовом" (1:2), получив травму в первом тайме.
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Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Во время выступления Пугачева забыла слова песни
Вместе со старшей дочерью Кристиной Орбакайте примадонна спела для гостей несколько своих любимых композиций.
Обновлено в 13:13
Футбол
Черышев поблагодарил болельщиков за поддержку
Обновлено в 15:25
Экономика
«Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии
"Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.
Обновлено в 14:48
Энергетика
Правительство Украины согласовало снижение цен на газ для населения
Украинское правительство и компания «Нафтогаз Украины» согласовали снижение цен на природный газ для населения и тепловой генерации с 1 мая на 3,54%, сообщил «Нафтогаз».
Обновлено в 13:10
Политика
На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской
В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
В суд Петербурга поступило дело об избиении школьника за педофилию
В Санкт-Петербурге во Фрунзенский районный суд поступило уголовное дело против двух горожан, которые обвиняются в пытках и избиении школьника за противоправные действия в отношении своей сестры.
Обновлено в 16:38
Политика
В РПЦ объяснили приостановку переименования УПЦ
Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла отец Александр Волков рассказал телеканалу "Звезда", почему Украина приостановила процесс переименования канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 15:50
Наука
В теле человека найдена потерянная в ходе эволюции 207 кость
Обновлено 20 апреля в 02:06
Политика
Саакашвили отказали во въезде на Украину
Обновлено в 11:04
Общество
В СМИ2 сменится генеральный директор
Генеральный директор одного из крупнейших в Рунете новостных агрегаторов СМИ2 Анна Иванова покинет пост.
Обновлено в 15:06
Политика
Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Гаджеты
Samsung отложила начало продаж Galaxy Fold
Складывающийся пополам планшет-смартфон Samsung Galaxy Fold не поступит в продажу в США 26 апреля, как компания исходно обещала.
Обновлено в 14:37
Происшествия
В Стамбуле рухнул четырехэтажный дом
Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня, жителей эвакуировали, пострадавших нет, сообщила администрация губернатора Стамбула в понедельник.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Финансы
Рубль вырос по отношению к доллару на открытии торгов
На открытии торгов Московской биржи рубль вырос по отношению к доллару на 28,5 копейки — до 63,76 руб./$.
Обновлено в 04:21
Теннис
Гаспарян пробилась во второй круг турнира в Стамбуле
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян пробилась во второй круг турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязла роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото
Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
Обновлено в 11:33
Путешествия
Россияне выбирают Петербург для отдыха в майские праздники
С 1 по 5 мая для путешествий и отдыха туристы чаще всего выбирают Санкт-Петербург.
Обновлено в 06:12
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках
Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.
Обновлено в 04:02
Политика
Названы дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 13:54
Происшествия
Внедорожник столкнулся с машиной скорой помощи на востоке Москвы
Один человек пострадал в ДТП с участием автомобиля скорой помощи вечером 22 апреля в московском районе Вешняки, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 16:39
Политика
Глава Николаевской области подал в отставку
Заявление об уходе со своего поста подал глава Николаевской областной Алексей Савченко, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 17:17
Футбол
Роналду поможет «Ювентусу» заполучить Фелиша
Руководство туринского клуба надеется, что их форвард Криштиану Роналду поможет заполучить талантливого соотечественника, сообщает A Bola.
Обновлено в 10:41