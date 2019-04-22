Футбол
Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком»Матч ТВ 12:53
Нападающий «Спартака» Зе Луиш вернулся к тренировкам и готовится к возвращению на поле после травмы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 16:00, Ашберн
Гаджеты
Samsung отложит выпуск смартфонов Galaxy Fold из-за жалоб на дефекты
Компания Samsung Electronics отложит выпуск на рынок складывающегося смартфона Galaxy Fold из-за сообщений о проблемах с экраном.
Обновлено в 14:51
Общество
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Авто
Представлен автодом для кругосветки на базе G-Class
Колесная база Earthcruiser Escape G-Class составляет 3,43 метра, а в движение модель приводится 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 184 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.
Обновлено в 15:53
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Авто
Старенький Land Rover Defender превратился в машинку Hot Wheels
Брайан Реджинальд из Австралии вместе с сыном создал собственную версию Land Rover Defender в стиле игрушечных машинок Hot Wheels.
Обновлено в 09:07
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Российских моряков оставили без суточных за походы в Сирию
Севастопольский гарнизонный военный суд иск моряков отклонил, так как в приказе министра обороны от 2011 года следует, что военные не получают суточных за участие в походах кораблей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено в 08:20
Космос
В России разработали и изготовили прибор для европейских спутников
Входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» изготовил оборудование для локаторов спутников Европейского космического агентства (ЕКА).
Обновлено в 05:24
Политика
Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено в 08:07
Общество
«Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии
"Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.
Обновлено в 14:48
Футбол
Погба: «Поражение от „Эвертона“ было неуважительным для МЮ»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал поражение своей команды от "Эвертона" (0:4) в рамках 35-го тура АПЛ.
Обновлено в 13:28
Путешествия
Ростуризм посоветовал приостановить продажу туров на Шри-Ланку
Ростуризм вслед за министерством иностранных дел РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам - приостановить продажу туров.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
Обновлено в 06:49
Политика
Катерина Тихонова, которую в СМИ называют дочерью президента Владимира Путина, будет защищать кандидатскую диссертацию
Обновлено в 15:31
Энергетика
Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%
Правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение предельных регулируемых цен на природный газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото
Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
Обновлено в 11:33
Политика
На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской
В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента
Обновлено вчера в 21:07
Авто
Renault подготовит бюджетный кроссовер на базе Kwid
Компактный и доступный кроссовер Renault Kwid станет основой для новой модели.
Обновлено в 06:22
Наука
Разрушение ледового щита Гренландии ускорилось в шесть раз за полвека
Глобальное изменение климата приводит к усилению таяния гренландского льда и ледовый щит в последние десятилетия стремительно теряет массу (причем этот процесс ускоряется), но оценить темпы этого процесса до начала 1990-х годов трудно из-за недостатка надежных данных.
Обновлено в 11:07
Политика
Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского
Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Авто
Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России
Как говорится в сообщении, Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России, среди которых несколько моделей.
Обновлено в 10:20
Политика
ЦИК Украины обработал три четверти протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.
Обновлено вчера в 22:55
Спорт
Фигуристка Ильиных опровергла информацию о завершении карьеры
Обновлено в 13:51