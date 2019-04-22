Футбол

Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком»Матч ТВ 12:53

Нападающий «Спартака» Зе Луиш вернулся к тренировкам и готовится к возвращению на поле после травмы.
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Спартаковец Зе Луиш приступил к подготовке к матчу с «Арсеналом»

Московский Комсомолец13:47

Зе Луиш возобновил тренировки со «Спартаком»

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Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком»

Советский спорт13:08

Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком»

Sportbox.RU12:53

Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком»

Матч ТВ12:53

Зе Луиш приступил к тренировкам со «Спартаком»

Спорт-Экспресс12:52

Зе Луиш вернулся в общую группу «Спартака»

Евро-футбол.ру13:25
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Samsung отложит выпуск смартфонов Galaxy Fold из-за жалоб на дефекты

Компания Samsung Electronics отложит выпуск на рынок складывающегося смартфона Galaxy Fold из-за сообщений о проблемах с экраном.
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Общество

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
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Происшествия

Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке

Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Авто

Представлен автодом для кругосветки на базе G-Class

Колесная база Earthcruiser Escape G-Class составляет 3,43 метра, а в движение модель приводится 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 184 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.
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Политика

Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.
Обновлено в 14:30
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Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна

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Обновлено в 01:01
Авто

Старенький Land Rover Defender превратился в машинку Hot Wheels

Брайан Реджинальд из Австралии вместе с сыном создал собственную версию Land Rover Defender в стиле игрушечных машинок Hot Wheels.
Обновлено в 09:07
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
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Абстрактный постер сделал человека невидимым для машинного зрения

Обновлено в 14:15
Происшествия

Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Российских моряков оставили без суточных за походы в Сирию

Севастопольский гарнизонный военный суд иск моряков отклонил, так как в приказе министра обороны от 2011 года следует, что военные не получают суточных за участие в походах кораблей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено в 08:20
Космос

В России разработали и изготовили прибор для европейских спутников

Входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» изготовил оборудование для локаторов спутников Европейского космического агентства (ЕКА).
Обновлено в 05:24
Политика

Максим Галкин поздравил Зеленского с победой

Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
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"Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.
Обновлено в 14:48
Футбол

Погба: «Поражение от „Эвертона“ было неуважительным для МЮ»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал поражение своей команды от "Эвертона" (0:4) в рамках 35-го тура АПЛ.
Обновлено в 13:28
Путешествия

Ростуризм посоветовал приостановить продажу туров на Шри-Ланку

Ростуризм вслед за министерством иностранных дел РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам - приостановить продажу туров.
Обновлено в 14:20
Происшествия

Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
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Катерина Тихонова, которую в СМИ называют дочерью президента Владимира Путина, будет защищать кандидатскую диссертацию

Обновлено в 15:31
Энергетика

Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%

Правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение предельных регулируемых цен на природный газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес

Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото

Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
Обновлено в 11:33
Политика

На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской

В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
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Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента

Обновлено вчера в 21:07
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Renault подготовит бюджетный кроссовер на базе Kwid

Компактный и доступный кроссовер Renault Kwid станет основой для новой модели.
Обновлено в 06:22
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Разрушение ледового щита Гренландии ускорилось в шесть раз за полвека

Глобальное изменение климата приводит к усилению таяния гренландского льда и ледовый щит в последние десятилетия стремительно теряет массу (причем этот процесс ускоряется), но оценить темпы этого процесса до начала 1990-х годов трудно из-за недостатка надежных данных.
Обновлено в 11:07
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Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского

Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Авто

Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России

Как говорится в сообщении, Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России, среди которых несколько моделей.
Обновлено в 10:20
Политика

ЦИК Украины обработал три четверти протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.
Обновлено вчера в 22:55
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Фигуристка Ильиных опровергла информацию о завершении карьеры

Обновлено в 13:51
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