Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком»Матч ТВ 12:53

Нападающий «Спартака» Зе Луиш вернулся к тренировкам и готовится к возвращению на поле после травмы.

Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком»

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