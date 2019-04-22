Футбол

Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком»Матч ТВ 12:53

Нападающий «Спартака» Зе Луиш вернулся к тренировкам и готовится к возвращению на поле после травмы.
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Зе Луиш вернулся в общую группу «Спартака»

Евро-футбол.ру13:25

Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком»

Советский спорт13:08

Зе Луиш возобновил тренировки со «Спартаком»

РИА Новости12:35

Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком»

Sportbox.RU12:53

Зе Луиш приступил к тренировкам со «Спартаком»

Спорт-Экспресс12:52

Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком»

Матч ТВ12:53
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Новый взрыв прогремел в Коломбо, столице Шри-Ланки. Взорвался микроавтобус, где саперы попытались обезвредить бомбу.
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В Чечне осужден участник нападения на псковских десантников

Как установили следствие и суд, осужденный 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Хаттаба и Басаева участвовал в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.
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Политика

Глава проголосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку

Глава Львовской области Олег Синютка заявил, что уходит со своего поста.
Обновлено в 06:31
Авто

«Группа ГАЗ» запустила специальные программы на покупку автобусов «Вектор Next»

Обновлено в 10:30
Культура

Владимир Зеленский: как шоумен дошел до кандидата в президенты Украины

Обновлено в 03:32
Происшествия

В Москве пропала картина Левитана

Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
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Обновлено в 13:27
Происшествия

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о своих планах на ближайшее будущее.
Обновлено в 14:06
Общество

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Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.
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Фигуристка Ильиных опровергла информацию о завершении карьеры

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США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

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Генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша покинул свой пост

Генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша покинул свой пост, об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
Обновлено в 14:06
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Ирина Шейк впервые показала поклонникам свою родную сестру

Ирина Шейк впервые показала поклонникам сестру, поделившись совместными фото с родственницей.
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Видео со всеми фаталити из Mortal Kombat 11 появилось в Сети

На игровом портале IGN появилось видео со всеми фаталити из новой части компьютерной игры Mortal Kombat 11.
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Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео

В столице Филиппин Маниле из-за землетрясения выплеснулась вода из бассейна, расположенного на крыше одного из небоскребов.
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Адвокат Кокорина считает, что суд превращается в «дело 12 стульев»

Юриста смутил то факт, что прокурор отказался предоставить суду стул, которым Кокорин ударил чиновника Пака.
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В России упали продажи люксовых автомобилей

По данным «Автостат», продажи новых автомобилей сегмента Luxury снизились на 19% в первом квартале 2019 года и составил 269 единиц.
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