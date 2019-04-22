Футбол
Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком»Матч ТВ 12:53
Нападающий «Спартака» Зе Луиш вернулся к тренировкам и готовится к возвращению на поле после травмы.
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Политика
Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия подходят к концу, заявил о намерении вернуться в администрацию главы государства через один срок.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Политика
В Раде анонсировали рассмотрение закона об импичменте
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий анонсировал рассмотрение закона об импичменте президента.
Обновлено в 07:09
Космос
SpaceX сообщила о проблемах при испытаниях двигателей замены «Союза»
Компания SpaceX подтвердила существование проблем с двигателями пилотируемого космического корабля Crew Dragon, который рассматривается в качестве замены российскому "Союзу".
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия
В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу
Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:29
Культура
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Новый взрыв прогремел в Коломбо, столице Шри-Ланки. Взорвался микроавтобус, где саперы попытались обезвредить бомбу.
Обновлено в 13:37
Политика
В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов
Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал проекты Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ.
Обновлено в 13:06
Происшествия
В Чечне осужден участник нападения на псковских десантников
Как установили следствие и суд, осужденный 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Хаттаба и Басаева участвовал в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 12:00
Политика
Глава проголосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку
Глава Львовской области Олег Синютка заявил, что уходит со своего поста.
Обновлено в 06:31
Авто
«Группа ГАЗ» запустила специальные программы на покупку автобусов «Вектор Next»
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае
В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
Обновлено в 09:14
Футбол
Роберто Манчини: «Знаю, какую работу нужно провести в сборной Италии»
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о своих планах на ближайшее будущее.
Обновлено в 14:06
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках
Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.
Обновлено в 04:02
Спорт
Фигуристка Ильиных опровергла информацию о завершении карьеры
Обновлено в 13:51
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Технологии
Генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша покинул свой пост
Генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша покинул свой пост, об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые показала поклонникам свою родную сестру
Ирина Шейк впервые показала поклонникам сестру, поделившись совместными фото с родственницей.
Обновлено в 13:00
Кино
Parimarch: Серсею Ланнистер убьют в восьмом сезоне
По данным Parimatch, Серсею совсем скоро убьют — такой исход уже сейчас оценивается аналитиками по коэффициенту 1,03 (почти 100-процентная вероятность).
Обновлено в 11:48
Игры
Видео со всеми фаталити из Mortal Kombat 11 появилось в Сети
На игровом портале IGN появилось видео со всеми фаталити из новой части компьютерной игры Mortal Kombat 11.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
В столице Филиппин Маниле из-за землетрясения выплеснулась вода из бассейна, расположенного на крыше одного из небоскребов.
Обновлено в 13:35
Авто
«Гелик» превратили в дом на колесах для кругосветного путешествия
Специальная версия модели оснащается блокировкой дифференциала спереди, по центру и сзади, более мощными амортизаторами, воздушным компрессором и резервуаром для запасного топлива на 250 литров для очень далеких путешествий.
Обновлено в 13:32
Интернет
Viber запустил для россиян покупки в приложении
Мессенджер с функцией видеосвязи Viber запустил покупки в приложении.
Обновлено в 04:15
Наука
Ученые узнали, как просто вычислить свой биологический возраст
Обновлено в 13:34
Футбол
Адвокат Кокорина считает, что суд превращается в «дело 12 стульев»
Юриста смутил то факт, что прокурор отказался предоставить суду стул, которым Кокорин ударил чиновника Пака.
Обновлено в 12:00
Авто
В России упали продажи люксовых автомобилей
По данным «Автостат», продажи новых автомобилей сегмента Luxury снизились на 19% в первом квартале 2019 года и составил 269 единиц.
Обновлено вчера в 23:47