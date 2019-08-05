Футбол
Зе Луиш в составе «Порту» прилетит в Краснодар на матч Лиги чемпионовКубанские новости вчера в 11:42
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 7 августа «быки» дебютируют в Лиге чемпионов УЕФА: двухматчевую дуэль третьего отборочного раунда «Краснодар» откроет на своем поле встречей с «Порту». Директор ФК «Порту» Фернанду Гомеш назвал «Краснодар» непростым соперником.
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В Госдуму пригласят дипломатов из вмешивающихся в выборы РФ стран
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В США заявили, что будут использовать все методы для свержения Мадуро
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В России AliExpress открывает первые уличные магазины
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