Как ранее сообщали «Кубанские новости», 7 августа «быки» дебютируют в Лиге чемпионов УЕФА: двухматчевую дуэль третьего отборочного раунда «Краснодар» откроет на своем поле встречей с «Порту». Директор ФК «Порту» Фернанду Гомеш назвал «Краснодар» непростым соперником.

Зе Луиш в составе «Порту» прилетит в Краснодар на матч Лиги чемпионов

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