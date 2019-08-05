Футбол
Зе Луиш в составе «Порту» прилетит в Краснодар на матч Лиги чемпионовКубанские новости вчера в 11:42
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 7 августа «быки» дебютируют в Лиге чемпионов УЕФА: двухматчевую дуэль третьего отборочного раунда «Краснодар» откроет на своем поле встречей с «Порту». Директор ФК «Порту» Фернанду Гомеш назвал «Краснодар» непростым соперником.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 23:48, Вашингтон
Политика
Порошенко вернулся на Украину ночью
Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся после отпуска в Киев.
Обновлено в 21:46
Экономика
МВФ оценил потери России от санкций
По расчётам «Высшей школы экономики», санкции замедлили рост ВВП в 2014 году на 0,5 процентного пункта, а в 2015-2016 годах на рост экономики больше повлияло падение мировых цен на нефть и введение бюджетного правила.
Обновлено в 03:40
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Политика
Китайские госкомпании перестали закупать в США сельхозпродукцию
Китайским госкомпаниям запрещено закупать сельскохозяйственную продукцию в США. С таким поручением выступило правительство страны.
Обновлено вчера в 20:29
Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено в 13:00
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено в 14:57
Общество
Вода из Амура подтопила 330 дачных участков под Хабаровском
Обновлено в 21:21
Общество
Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей
Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено в 18:26
ЖКХ
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено в 20:24
Происшествия
Скелет человека обнаружили на территории детского сада в Москве
Скелет человека нашли на территории детского сада на востоке Москвы, проводится проверка, сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Москве.
Обновлено в 10:36
Здоровье
В девяти регионах РФ работают менее 20 врачей-онкологов
Число врачей-онкологов в государственных клиниках девяти российских регионов не превышает двадцати.
Обновлено в 03:35
Космос
SpaceX вывела на орбиту израильский спутник
С базы ВВС США на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с телекоммуникационным спутником AMOS-17, сообщила SpaceX.
Обновлено в 20:46
Экономика
В Москве подскочили цены на жилье
Элитное жилье, как подсчитали аналитики компании, формально подорожало с конца 2018-го на 8,4 процента, однако с учетом заложенных скидок рост составил лишь 3,4 процента.
Обновлено в 23:04
Авто
Pininfarina выпустит седан и кроссовер на батарейках
В ближайшие несколько лет компания Automobili Pininfarina намерена выпустить два электромобиля – седан и кроссовер.
Обновлено в 07:00
Технологии
Российский водородный самолет представят на МАКС-2019
Первый образец разработанного в России экологически чистого и почти бесшумного пилотируемого самолета на водородной тяге покажут на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 13:00
Общество
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500
В бельгийском Льеже примерно десять лет назад житель приобрел картину, которая может стоить €30 млн. Об этом сообщает The Brussels Times.
Обновлено в 20:15
Происшествия
На Сахалине в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек
На Сахалине в результате столкновения на 133 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» рейсового автобуса, выполнявшего маршрут «Макаров-Южно-Сахалинск», и грузового автомобиля пострадали шесть человек.
Обновлено в 19:53
Путешествия
Названа самая путешествующая нация
Самой часто путешествующей нацией оказались жители Соединенного Королевства.
Обновлено в 16:50
Футбол
Молодежка «Зенита» обыграла юношескую команду «Барсы»
Победный гол на 30-й минуте забил Бачинский. Ранее мы сообщали о том, что полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа перешел в "Сочи".
Обновлено в 15:36
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
Обновлено в 21:43
Политика
На Украине призвали к смене мирового порядка
Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что мировому сообществу необходима смена миропорядка.
Обновлено в 23:00
Происшествия
Проблемы с сердцем у водителя привели к летальному ДТП на Парнасе
Водителю автомобиля марки «Хёндай» резко стало плохо во время управления машиной.
Обновлено в 20:11
Политика
Мадуро заявил, что Болтон приказал совершить на него покушение
«Могу сказать сегодня, что у меня есть доказательства, что покушение было совершено по распоряжению Джона Болтона из Белого дома», — цитирует РИА Новости Мадуро.
Обновлено в 22:44
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено в 17:24
Политика
Великобритания пытается ограничить полномочия России в ПАСЕ
Ранее британская делегация голосовала против восстановления прав РФ в ассамблее Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях РФ в ассамблее.
Обновлено вчера в 19:31
Политика
Конгресс США решил заставить Трампа наказать Турцию за С-400
Американские конгрессмены намерены обязать президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции, если в ближайшее время не будут озвучены меры «наказания» для Анкары за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Washington Post.
Обновлено в 20:43