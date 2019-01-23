Футбол

Зе Луиш стал главной трансферной целью «Фенербахче»NewInform 10:03

По информации СМИ, кабовердианец является приоритетной целью стамбульской команды, которая намерена укрепить атакующую линию. В трансфере 27-летнего нападающего лично заинтересован наставник «Фенербахче» Эрсун Янал. Зе Луиш перебрался в Москву летом 2015 года.
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