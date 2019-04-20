Футбол
Зе Луиш пропускает тренировку «Спартака»Soccer.ru 10:49
Нападающий "Спартака" Зе Луиш отсутствует на открытой тренировке "красно-белых", которая проходит на стадионе «Открытие Арена».
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Транспорт
Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов
В случае принятия поправок, российские водители будут разделены на две категории – любителей, пользующихся автомобилем в личных целях, и профессионалов, вождение для которых является средством заработка.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме
Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в Instagram
Обновлено в 11:33
Политика
Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов
Адвокат Андрей Хилько заявил, что суд Киева открыл прозводство по снятию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В Кабуле у здания министерства прогремел взрыв
Около здания Министерства коммуникационных и информационных технологий Афганистана в Кабуле прогремел взрыв.
Обновлено в 03:44
Общество
У берегов России нашли немецкую подлодку
В Русское географическое общество поступила информация о возможном нахождении немецкой подводной лодки времен Второй мировой войны на берегу Карского моря на полуострове Таймыр.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Павел Табаков не относит себя к представителям «золотой молодежи»
Сам Табаков – младший живет на заработанные им средства, а также не имеет машины.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Происшествия
Двух подростков обстреляли в Москве
На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Авто
УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей
Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Армия и оружие
В Ливии силы ПНС предприняли попытку контратаки армии Хафтара
Вооружённые подразделения правительства национального согласия (ПНС) Ливии предприняли попытку контратаковать позиции сил, подконтрольных командующему Ливийской национальной армией маршалу Халифе Хафтару, в пригороде Триполи.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИ
В Израиле испытали новые сверхзвуковые ракеты класса "воздух-земля" Rampage.
Обновлено в 07:37
Кино
«ВКонтакте» на 15 минут заблокирует половину пользователей
Флешмоб назван «щелчок Таноса». Половина пользователей «превратится в прах», а точнее будет заблокирована.
Обновлено в 09:51
Общество
В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова
Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор.
Обновлено в 08:01
Происшествия
На согласованную акцию «желтых жилетов» в Париже пришли тысячи людей
Тысячи людей пришли на согласованную акцию "желтых жилетов" в Париже у министерства экономики Франции, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:06
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Полицейские устроили драку в московском баре
Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Политика
В Крыму назвали слова Порошенко о полуострове театральным приемом
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков оценил высказывание президента Петра Порошенко о полуострове.
Обновлено в 10:25
Футбол
Динамо — Крылья Советов 1:0
Обновлено в 11:23
Гаджеты
Xiaomi представила беспроводной утюг за $30
После отсоединения температура продолжает держаться в течение двух минут. Дата начала продаж Mi Cordless Steam Iron пока неизвестна.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
У России появятся атомные подлодки с крылатыми ракетами
Источник в оборонно-промышленном комплексе России сообщил журналистам о том, что Министерство обороны не исключает возможности создать две новые атомные уникальные подлодки "Борей-К".
Обновлено в 06:24
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Политика
Потери стран ЕС от антироссийских санкций оценили в 100 млрд евро
Государства Европы понесли ущерб от антироссийских санкций в размере 100 млрд евро с момента начала их действия.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Обновлено в 11:32