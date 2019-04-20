Футбол

Зе Луиш пропускает тренировку «Спартака»Soccer.ru 10:49

Спартак — Енисей
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Нападающий "Спартака" Зе Луиш отсутствует на открытой тренировке "красно-белых", которая проходит на стадионе «Открытие Арена».
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Зе Луиш не принимает участия в открытой тренировке «Спартака» перед игрой с «Енисеем»

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Soccer.ru10:49

Зе Луиш пропускает открытую тренировку «Спартака»

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Зе Луиш не участвует в открытой тренировке «Спартака» перед матчем с «Енисеем»

Sports.ru10:58
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