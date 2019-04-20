Футбол
Зе Луиш пропускает тренировку «Спартака»Soccer.ru 10:49
Нападающий "Спартака" Зе Луиш отсутствует на открытой тренировке "красно-белых", которая проходит на стадионе «Открытие Арена».
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Политика
Штаб Зеленского отреагировал на иск о его снятии с выборов
Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, поданный адвокатом и наблюдателем за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андреем Хилько.
Обновлено в 14:05
Культура
Весенний фестиваль света открывается в Петербурге
Обновлено в 05:53
Футбол
«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью
Один из центральных матчей 24-го тура Премьер-лиги между "Локомотивом" и ЦСКА завершился боевой ничьей - 1:1.
Обновлено в 14:04
Происшествия
«Мосгаз» опроверг утечку газа у Новодевичьего монастыря
Обновлено в 11:44
Космос
Как растут чёрные дыры? Учёные создают макет областей космического пространства
Учёные решили немного визуализировать чёрные дыры, чтобы донести до масс, как выглядят области космического пространства.
Обновлено в 15:00
Футбол
«Зенит» назвал состав на матч с «Краснодаром»
Петербургский футбольный клуб «Зенит» назвал стартовый состав на гостевой матч 24 тура чемпионата российской Премьер-лиги против «Краснодара» в субботу, 20 апреля.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
В России появятся подлодки «Борей» с крылатыми ракетами
Согласно заявлению источника, цитирующего пресс-ведомство Минобороны, в новых подлодках вместо традиционных баллистических ракет используют крылатые модели большой дальности.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Членов петербургской ОНК выгнали из СИЗО, когда фигурант дела о взрыве в метро стал рассказывать про пытки
Сотрудники СИЗО «Кресты-1» выгнали членов петербургской общественной наблюдательной комиссии Яну Теплицкую и Романа Ширшова из-за рассказа обвиняемого по делу о теракте в метро Аброра Азимова о пытках в «секретной тюрьме».
Обновлено в 12:10
Общество
В Москве стартовала всероссийская акция «Библионочь»
В столице стартовала всероссийская акция «Библионочь», передаёт РИА Новости со ссылкой на главу департамента культуры города Александра Кибовского.
Обновлено в 13:05
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае
В Роструде напомнили о том, что в мае россиян ждут последние длинные выходные в этом году.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Политика
Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины
Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш
Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.
Обновлено в 06:13
Кино
Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Спорт
Загитова показала свою олимпийскую программу на шоу Тутберидзе
Обновлено в 13:07
Наука
Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия
Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Из-за угрозы минирования эвакуируют аэропорт в Одессе
В Одессе эвакуируют аэропорт из-за угрозы минирования.
Обновлено в 14:17
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Возобновились бои за аэропорт Триполи
Обновлено в 13:18
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17