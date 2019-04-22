Футбол
Зе Луиш приступил к тренировкам со «Спартаком»Спорт-Экспресс 12:52
Нападающий "Спартака" Зе Луиш возобновил тренировки и продолжает готовиться к возвращению на поле, сообщается в официальном Инстаграме красно-белых. 28-летний форвард получил травму в матче 23-го тура премьер-лиги против "Ростова" (1:2) и был заменен на 38-й минуте.
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Армия и оружие
Армия Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.
Обновлено в 18:28
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На фоне падающих доходов значительная доля россиян стала совершать меньше покупок и реже посещать места общественного питания, свидетельствует исследование Deloitte.
Обновлено в 10:36
Здоровье
Первыми в мире российские врачи пересадили ребенку легкие и печень
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова проинформировала о том, что отечественные врачи стали теми, кому впервые удалось совершить успешную пересадку печени и легких больному муковисцидозом ребенку.
Обновлено в 13:38
Гаджеты
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Компания Samsung Electronics отложит выпуск на рынок складывающегося смартфона Galaxy Fold из-за сообщений о проблемах с экраном.
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Политика
Усик язвительно прокомментировал итоги выборов на Украине
Обновлено в 13:34
Космос
Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний
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Политика
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Общество
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Обновлено в 09:32
Хоккей
Свечников не принимает участие в шестом матче серии с «Вашингтоном»
В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" дома играет с "Вашингтон Кэпиталз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 20:01
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
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ДТП с участием скорой помощи произошло в Москве
Обновлено в 20:09
Культура
Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины
Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
В Ленобласти локализовали крупный пожар на строительных складах
Пожар во Всеволожском районе Ленинградской области локализован, площадь горения уменьшена до 900 квадратных метров, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Наука
Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток
Обновлено 20 апреля в 10:29
Футбол
Григорян назначен новым главным тренером лидирующего в ФНЛ «Тамбова»
Новым главным тренером клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Тамбов" стал Александр Григорян, сообщил РИА Новости спортивный директор команды Павел Худяков.
Обновлено в 10:17
Политика
Власти Шри-Ланки решили ввести в стране чрезвычайное положение
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Обновлено в 05:57
Политика
Названы дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Северокорейский лидер Ким Чен Ын встретится с российским президентом Владимиром Путиным 25 апреля во Владивостоке.
Обновлено в 13:54
Общество
Гороскоп на 22 апреля: Козероги будут в конфликте с коллегами, а Овны примерят роль гуру
Именинники 22 апреля: • Вадим РАК (Cancer, 22.VI – 22.VII) Рак будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Хоккей
Ковальчук присоединился к сборной России
В минувшем сезоне НХЛ 36-летний Ковальчук принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата и набрал 34 очка (16+18).
Обновлено в 10:44
Экономика
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено в 09:27
Космос
Советские ростки на Марсе
В послевоенном СССР существовала наука астроботаника, представители которой уверяли, что на Марсе есть жизнь, как минимум растительная.
Обновлено в 17:00
Экономика
«Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2
Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.
Обновлено в 18:59
Политика
Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского
Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Единоборства
Порье: не вижу очевидных ошибок у Хабиба, но готов делать дыры там, где их нет
Напомним, что UFC планирует провести поединок между Нурмагомедовым и временным чемпионом организации в лёгком весе Дастином Порье 7 сентября в Абу-Даби.
Обновлено в 17:38
Здоровье
Названы вредные и полезные свойства подсолнечного масла
Эксперты назвали вредные и полезные свойства подсолнечного масла.
Обновлено в 03:30
Экономика
Медведев поручил Мутко взять под контроль достройку долевых объектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко взять под контроль достройку объектов долевого строительства, которые не попали под условия постановления и будут дальше строиться с эскроу-счетами.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46