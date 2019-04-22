Футбол

Зе Луиш приступил к тренировкам со «Спартаком»Спорт-Экспресс 12:52

Нападающий "Спартака" Зе Луиш возобновил тренировки и продолжает готовиться к возвращению на поле, сообщается в официальном Инстаграме красно-белых. 28-летний форвард получил травму в матче 23-го тура премьер-лиги против "Ростова" (1:2) и был заменен на 38-й минуте.
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Спартаковец Зе Луиш приступил к подготовке к матчу с «Арсеналом»

Московский Комсомолец13:47

Зе Луиш вернулся в общую группу «Спартака»

Евро-футбол.ру13:25

Зе Луиш возобновил тренировки со «Спартаком»

РИА Новости12:35

Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком»

Sportbox.RU12:53

Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком»

Матч ТВ12:53

Зе Луиш приступил к тренировкам со «Спартаком»

Спорт-Экспресс12:52

Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком»

Советский спорт13:08
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Армия и оружие

Армия Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.
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Россияне стали реже делать покупки на фоне падения доходов

На фоне падающих доходов значительная доля россиян стала совершать меньше покупок и реже посещать места общественного питания, свидетельствует исследование Deloitte.
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Здоровье

Первыми в мире российские врачи пересадили ребенку легкие и печень

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Samsung отложит выпуск смартфонов Galaxy Fold из-за жалоб на дефекты

Компания Samsung Electronics отложит выпуск на рынок складывающегося смартфона Galaxy Fold из-за сообщений о проблемах с экраном.
Обновлено в 14:51
Политика

Усик язвительно прокомментировал итоги выборов на Украине

Обновлено в 13:34
Космос

Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний

Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия .
Обновлено в 02:26
Политика

В Германии отметили роль России в «защите мировых благ»

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер отметил важную роль России в вопросе «защиты мировых благ» и обеспечении глобальной продовольственной безопасности.
Обновлено в 20:16
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Учителя просят не принуждать их к участию в акции «Бессмертный полк»

Представители саратовской мэрии обещали не принуждать учителей к участию в акции «Бессменный полк».
Обновлено в 09:32
Хоккей

Свечников не принимает участие в шестом матче серии с «Вашингтоном»

В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" дома играет с "Вашингтон Кэпиталз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 20:01
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Происшествия

ДТП с участием скорой помощи произошло в Москве

Обновлено в 20:09
Культура

Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины

Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

В Ленобласти локализовали крупный пожар на строительных складах

Пожар во Всеволожском районе Ленинградской области локализован, площадь горения уменьшена до 900 квадратных метров, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Наука

Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток

Обновлено 20 апреля в 10:29
Футбол

Григорян назначен новым главным тренером лидирующего в ФНЛ «Тамбова»

Новым главным тренером клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Тамбов" стал Александр Григорян, сообщил РИА Новости спортивный директор команды Павел Худяков.
Обновлено в 10:17
Политика

Власти Шри-Ланки решили ввести в стране чрезвычайное положение

Власти пострадавшей от атак террористов Шри-Ланки введут в стране чрезвычайное положение.
Обновлено в 05:57
Политика

Названы дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

Северокорейский лидер Ким Чен Ын встретится с российским президентом Владимиром Путиным 25 апреля во Владивостоке.
Обновлено в 13:54
Общество

Гороскоп на 22 апреля: Козероги будут в конфликте с коллегами, а Овны примерят роль гуру

Именинники 22 апреля: • Вадим РАК (Cancer, 22.VI – 22.VII) Рак будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Хоккей

Ковальчук присоединился к сборной России

В минувшем сезоне НХЛ 36-летний Ковальчук принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата и набрал 34 очка (16+18).
Обновлено в 10:44
Экономика

Вступили в силу новые правила для транспортного налога

С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено в 09:27
Космос

Советские ростки на Марсе

В послевоенном СССР существовала наука астроботаника, представители которой уверяли, что на Марсе есть жизнь, как минимум растительная.
Обновлено в 17:00
Экономика

«Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2

Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.
Обновлено в 18:59
Политика

Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского

Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Единоборства

Порье: не вижу очевидных ошибок у Хабиба, но готов делать дыры там, где их нет

Напомним, что UFC планирует провести поединок между Нурмагомедовым и временным чемпионом организации в лёгком весе Дастином Порье 7 сентября в Абу-Даби.
Обновлено в 17:38
Здоровье

Названы вредные и полезные свойства подсолнечного масла

Эксперты назвали вредные и полезные свойства подсолнечного масла.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

Обновлено в 09:13
Экономика

Медведев поручил Мутко взять под контроль достройку долевых объектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко взять под контроль достройку объектов долевого строительства, которые не попали под условия постановления и будут дальше строиться с эскроу-счетами.
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Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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