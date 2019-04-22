Зе Луиш приступил к тренировкам со «Спартаком»Спорт-Экспресс 12:52

Нападающий "Спартака" Зе Луиш возобновил тренировки и продолжает готовиться к возвращению на поле, сообщается в официальном Инстаграме красно-белых. 28-летний форвард получил травму в матче 23-го тура премьер-лиги против "Ростова" (1:2) и был заменен на 38-й минуте.

Зе Луиш приступил к тренировкам со «Спартаком»

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