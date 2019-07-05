Футбол
Зе Луиш подписал контракт с «Порту» до 2023 годаРИА Новости 09:31
Бывший нападающий московского "Спартака" Зе Луиш подписал контракт с португальским "Порту" до 2023 года, сообщается на сайте футбольного клуба. "Спартак" во вторник объявил, что согласовал с "Порту" условия перехода Зе Луиша. Игрок будет выступать под 20-м номером.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:25, Вашингтон
Спорт
Бубку и Попова обвинили в коррупции при выборе столицы ОИ-2016
Экс-мэр Рио-де-Жанейро Серхио Кабрал заявил, что столицу Олимпиады 2016 года выбрали с помощью коррупции.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Общество
Спасенного под Петербургом детеныша нерпы выпустили в Ладожское озеро
Специалисты выпустили в Ладожское озеро нерпенка после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории очистных сооружений петербургского водоканала в Репино, сообщает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
Обновлено в 11:26
Происшествия
Обвинивший Спейси в домогательствах молодой человек отозвал иск
Истец требовал от известного американского актера возмещения убытков за "тяжелые психические страдания и эмоциональные травмы" Молодой человек, который заявил, что Кевин Спейси домогался его в 2016 году, добровольно отказался от гражданского иска, который он подал в суд города Нантакет штата Массачусетс на прошлой неделе, передает телеканал NBC Boston.
Обновлено в 11:27
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено вчера в 05:31
Политика
Зеленский призвал не делить жителей Донбасса на своих и чужих
Президент Украины Владимир Зеленский призвал не делить жителей Донбасса "на своих и чужих людей", потому что у проживающих на неподконтрольных Киеву территориях "дефектов нет".
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Москве задержали сотрудников «Вымпела», «Альфы» и управления «К» ФСБ
В четверг были задержаны шесть сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, в том числе сотрудник группы спецназначения "Вымпел", три сотрудника специального подразделения "Альфа" и два офицера управления "К" ФСБ.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Черном море перевернулось прогулочное судно
Обновлено в 11:58
Футбол
Головин не попал в состав «Монако» на товарищеские матчи в Бельгии
«Монако» назвал футболистов, которые примут участие в товарищеских матчах в Бельгии.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Источник рассказал, что выдало башкирскую кассиршу
Обновлено в 07:37
Музыка
Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020»
Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
Обновлено в 07:16
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Политика
Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
Обновлено в 00:39
Автоспорт
McLaren и Алонсо прекратили сотрудничество
Фернандо Алонсо и McLaren прекращают сотрудничество после пяти лет в Формуле 1 и двух попыток выиграть Indy 500 – об этом сообщает британское издание Motorsport Magazine.
Обновлено в 09:16
Космос
В Тибете пойман мощнейший сигнал из Крабовидной туманности
В ходе эксперимента Крабовидная туманность наблюдалась с использованием различных типов электромагнитных волн, включая радио и оптические волны, рентгеновские лучи и гамма-лучи.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Ксения Собчак оправдалась за фото голого сына Платона
Журналистка опубликовала фотографию своего сына Платона с пляжа, и на снимке мальчик запечатлен совершенно обнаженным, причем в полный рост, хоть и со спины.
Обновлено в 09:21
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Общество
Россиянам показали новые плацкартные вагоны без боковых полок
«Федеральная пассажирская компания» - «дочка» Российских железных дорог - представила концепт обновленного плацкартного вагона.
Обновлено в 02:35
Кино
Ричард Мэдден завершил брошенную из-за «Игры престолов» учебу
Британский актер и лауреат «Золотого глобуса» Ричард Мэдден официально завершил обучение в Королевской консерватории Шотландии, которое ему пришлось прервать из-за съемок в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 11:41
Общество
Роскомнадзор составил протокол на Google из-за фильтрации контента
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за нарушение закона «Об информации», который в том числе требует от поисковиков исключать из выдачи сайты с запрещенной в России информацией.
Обновлено в 10:46
Общество
Масляков купил особняк за 375 миллионов в элитном поселке
Руководитель и ведущий Международного союза «Клуб веселых и находчивых» (КВН) Александр Масляков с женой Светланой купили двухэтажный особняк в элитном поселке ParkVille Жуковка.
Обновлено в 08:33
Здоровье
Психолог рассказал, как обидчивость влияет на здоровье
Накопленный негатив влияет на появление онкологии.
Обновлено в 05:41
Политика
Российским силовикам с 1 октября повысят оклады
«С учетом уровня инфляции 1,043 с 1 октября 2019 года на 4,3% будут повышены оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов», — указано в постановлении.
Обновлено в 02:43
Футбол
СМИ: Полузащитник «Оренбурга» Сутормин продолжит карьеру в «Зените»
Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» и «Оренбург» согласовали условия трансфера 25-летнего полузащитника Алексея Сутормина, который в ближайшее время должен пополнить состав коллектива из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие
Башкирия направляет новобранцев в научные роты
На сборном пункте Республики Башкортостан состоялось торжественная отправка новобранцев для прохождения службы в научных ротах Минобороны России.
Обновлено в 11:09
Театры
Мединский уволил директора театра имени Волкова
Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 09:48
Общество
Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети
Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено в 11:30
Здоровье
Спрос на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний вырос на 22%
В России выросли продажи сердечно-сосудистых препаратов из-за жаркой погоды в мае и начале июня.
Обновлено в 08:39
Политика
Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы
В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00