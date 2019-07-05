Футбол
Зе Луиш подписал контракт с «Порту» до 2023 годаРИА Новости 09:31
Бывший нападающий московского "Спартака" Зе Луиш подписал контракт с португальским "Порту" до 2023 года, сообщается на сайте футбольного клуба. "Спартак" во вторник объявил, что согласовал с "Порту" условия перехода Зе Луиша. Игрок будет выступать под 20-м номером.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:59, Вашингтон
Происшествия
В Обухово электричка задавила человека
На железнодорожных путях в Обухово электричка задавила человека. О происшествии в социальных сетях сообщили очевидцы.
Обновлено в 13:27
Гаджеты
Reuters узнал о выплате Apple в адрес Samsung $683 млн неустойки
Компания Samsung получила возмещение в размере около 800 млрд корейских вон ($683 млн) за проданные Apple дисплеи OLED для iPhone, так как производитель смартфонов в США не достиг уровня продаж, о которой договаривались стороны.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Помощник полпреда арестован за госизмену
Суд в Москве арестовал помощника полпреда президента РФ в Уральском Федеральном округе Александра Воробьева по делу о госизмене, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:14
Экономика
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В центре Екатеринбурга горит жилой дом
Пожар произошел в жилом доме в центре Екатеринбурга, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
Обновлено в 09:03
Происшествия
На перевернувшемся судне в Черном море погибли люди
Директор пляжа "Джугба" Андрей Андреев заявил о погибших в результате ЧП на катере в Черном море. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:06
Политика
В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы»
Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".
Обновлено в 11:50
Политика
Брат против брата: родню главы Донецка нашли в ДНР
Семья нового председателя Донецкой областной администрации Павла Кириленко живет в самопровозглашенной ДНР.
Обновлено в 13:10
Политика
Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
Обновлено в 08:14
Происшествия
В Забайкалье осудили безногую женщину за убийство избивавшего ее мужа
Женщина дважды вызывала полицию, однако это не остановило мужа, и тот, угрожая убийством, напал на подсудимую и ребенка.
Обновлено в 11:35
Происшествия
При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека
Во время взрыва и пожара на автозаправке в новой Москве пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Обновлено в 12:01
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42
Гаджеты
Авторы Gears 5 сообщили детали беты боевика, которая начнётся 19 июля
Пару дней назад Microsoft сообщила, что подписчики Xbox Game Pass смогут принять участие в скорой бете Gears 5, а теперь разработчики из Coalition представили детали тестирования.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Футбол
Финалист Лиги чемпионов напился до потери сознания
Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли, находящийся на отдыхе в Греции, потерял сознание на пляже.
Обновлено в 13:36
Политика
В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено в 10:00
Общество
Власти Москвы объяснили нашествие лис и енотов
Обновлено в 11:40
Политика
Россия пообещала вернуть долг Совету Европы
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия возместит долг по взносам в Совет Европы (СЕ), как только она восстановит свои права в организации.
Обновлено в 13:27
Политика
Путин подарил «Грех» папе Римскому на встрече в Ватикане
Путин и Папа обменялись подарками pic.twitter.com / j1PJAcFJAN — Кремлевский пул РИА (@ Kremlinpool_RIA) July 4, 2019 В конце Путин и папа Римский обменялись подарками.
Обновлено вчера в 10:52
Музыка
Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020»
Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Основателя «Домашних денег» отправили под арест
Основателя «Домашних денег» решением Кузьминского районного суда Москвы отправили под арест на 16 дней.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Общество
В Курске уволилась директор школы, рассказавшая «историю про зад»
Старовойт прибыл в школу и, попросив удалиться детей, дал всем желающим возможность послушать слова теперь уже бывшего директора.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Избитую в Ингушетии девочку перевезут на лечение в Москву
Семилетнюю девочку из Ингушетии, госпитализированную ранее с многочисленными телесными повреждениями, специальным бортом МЧС перевезут на лечение в Москву.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Участника банды Басаева осудили на 19 лет
Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) приговорил к 19 годам заключения в колонии строгого режима жителя Ингушетии Аслана Яндиева.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов обманул суд ради свадьбы
Пока юристы несколько часов ждали Тарасова в суде, он веселился на свадьбе друга. В итоге суд отказал футболисту в апелляции.
Обновлено в 13:14