Бывший нападающий московского "Спартака" Зе Луиш подписал контракт с португальским "Порту" до 2023 года, сообщается на сайте футбольного клуба. "Спартак" во вторник объявил, что согласовал с "Порту" условия перехода Зе Луиша. Игрок будет выступать под 20-м номером.

Зе Луиш подписал контракт с «Порту» до 2023 года

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