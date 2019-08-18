Футбол

Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту», «Бенфика» обыграла «Белененсеш»Bookmaker-ratings.ru вчера в 18:21

«Порту» набрал первые очки в новом сезоне. Чуть раньше «Бенфика» без особых проблем одолела в гостях «Белененсеш». Встреча завершилась победой действующего чемпиона со счетом 2:0. По мячу забили Рафаэл Силва и Пицци.
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Хет-трик Зе Луиша помог «Порту» разгромить «Виторию Сетубал»

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ProstoProSportвчера в 18:18
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