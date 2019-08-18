Футбол
Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту», «Бенфика» обыграла «Белененсеш»Bookmaker-ratings.ru вчера в 18:21
«Порту» набрал первые очки в новом сезоне. Чуть раньше «Бенфика» без особых проблем одолела в гостях «Белененсеш». Встреча завершилась победой действующего чемпиона со счетом 2:0. По мячу забили Рафаэл Силва и Пицци.
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Зе Луиш - о хет-трике: «Вечер получился идеальным. Что случилось, осталось позади»
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Примейра. «Порту» после вылета от «Краснодара» разгромил «Виторию Сетубал», Зе Луиш оформил хет-трик
Бомбардир.рувчера в 18:25
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