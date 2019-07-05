Футбол
Зе Луиш назвал переход в «Порту» исполнением мечтыRT на русском 10:57
В прошлом сезоне, выступая за московский «Спартак», нападающий из Кабо-Верде провёл 36 матчей, в которых забил 14 мячей. Ранее «Порту» объявил о переходе Зе Луиша.
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Происшествия
В зоне паводка под Иркутском задержаны пятеро мародеров
Обновлено в 15:38
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено 02 июля в 13:19
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал их развод
Эстрадная исполнительница Лолита Милявская сегодня днем, четвертого июля, неожиданно сообщила подписчикам, что расстается со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым, с которым она прожила в браке двенадцать лет.
Обновлено вчера в 10:18
Экономика
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Общество
Вавилон включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Обновлено в 11:29
Энергетика
«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Тётя избитой в Ингушетии девочки ранее была осуждена за побои
Сегодня вечером девочку доставят в Москву для лечения в клинике Рошаля. Последние полгода она жила в семье тёти.
Обновлено в 08:20
Наука
На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы
На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено в 16:05
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Политика
В Ливии сообщили о задержании двух россиян
Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила в пятницу, 5 июля, о задержании в мае двух россиян за «попытку повлиять на предстоящие в стране выборы».
Обновлено в 13:07
Культура
Умер оператор «Камиллы Клодель» и «Сирано де Бержерака» Пьер Ломм
Французский оператор Пьер Ломм скончался 4 июля 2019 года в возрасте 89 лет. Об его смерти сообщил Музей-институт братьев Люмьер.
Обновлено в 11:54
Экономика
Правительство рассмотрит возможность сокращения перечня оборудования, ввозимого в РФ без НДС
Один из представителей бизнеса в ходе совещания предложил расширить перечень, включив туда также лизинг импортного технологичного оборудования.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено в 18:06
Политика
США запустили программу по борьбе с «пагубным влиянием России»
Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) запустило программу, которая называется "Противодействие пагубному влиянию Кремля".
Обновлено в 16:36
Политика
Путин поздравил Мадуро с Днем независимости Венесуэлы
Президент России Владимир Путин поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с Днем независимости Боливарианской Республики.
Обновлено в 17:22
Происшествия
Таксист-отравитель задержан в Москве
В Москве сотрудники полиции задержали таксиста, травившего пассажиров сильнодействующими веществами.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес
Бари Алибасов назвал больными сына и пиар-директора
Обновлено в 16:13
Наука
Ученые выяснили, как предотвратить глобальную катастрофу
Швейцарские ученые выяснили, как предотвратить глобальную катастрофу.
Обновлено в 06:03
Политика
В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:32
Армия и оружие
Мирные жители погибли при обстреле боевиками северо-запада Сирии
В результате обстрела боевиками северо-запада Сирии в городе Сукейлабия погибли мирные жители, информирует агентство САНА.
Обновлено в 17:44
Происшествия
Суд в Польше решил экстрадировать совладельца «Зимней вишни»
Напомним, что трагедия произошла в марте прошлого года. В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек (среди них были дети).
Обновлено в 10:52
Политика
Шойгу назвал причину трагедии на глубоководном аппарате
Обновлено вчера в 04:33
Футбол
«Атлетико» обвинил «Барселону» и Гризманна в неуважении
Руководство мадридского «Атлетико» обвинило своего нападающего Антуана Гризманна и каталонскую «Барселону» в неуважении.
Обновлено в 16:43
Авто
Полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta получили ОТТС в России
Как сообщает портал «Лада.онлайн», 3 июля этого года «АвтоВАЗу» было выдано «Одобрение типа транспортного средства» - ОТТС на полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке
Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Шереметьево уволили начальника службы обработки багажа
Были сообщения, что компания, которая занимается обработкой багажа понизила зарплату сотрудникам и около 200-300 человек ушли с работы, вот и получилось, что с чемоданами пассажиров работать некому.
Обновлено в 07:11
Политика
С новым главой Донбасса перестали общаться родители
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Краматорск, где представил нового главу Донецкой ОГА Павла Кириленко.
Обновлено в 13:40