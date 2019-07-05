Футбол

Зе Луиш назвал переход в «Порту» исполнением мечтыRT на русском 10:57

В прошлом сезоне, выступая за московский «Спартак», нападающий из Кабо-Верде провёл 36 матчей, в которых забил 14 мячей. Ранее «Порту» объявил о переходе Зе Луиша.
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«Всегда мечтал играть в европейском гранде». Экс-игрок «Спартака» Зе Луиш — о переходе в «Порту»

Sport24.ru12:14

Зе Луиш — о переходе в «Порту»: всегда хотел играть в европейских грандах

Чемпионат09:55

Зе Луиш подписал контракт с «Порту» до 2023 года

Sport.ru11:44

Зе Луиш о переходе в «Порту»: «Всегда хотел играть в гранде европейского футбола»

Sports.ru11:20

Зе Луиш: И я, и «Порту», хотели, чтобы этот трансфер состоялся

Советский спорт10:37

Зе Луиш выбрал игровой номер в «Порту»

Матч ТВ10:49

«Всегда мечтал играть в большом европейском клубе». Зе Луиш - о переходе в «Порту»

Спорт-Экспресс09:31
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Происшествия

В зоне паводка под Иркутском задержаны пятеро мародеров

Обновлено в 15:38
Космос

Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса

Обновлено 02 июля в 13:19
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал их развод

Эстрадная исполнительница Лолита Милявская сегодня днем, четвертого июля, неожиданно сообщила подписчикам, что расстается со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым, с которым она прожила в браке двенадцать лет.
Обновлено вчера в 10:18
Экономика

ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Капитан перевернувшегося в Черном море прогулочного судна задержан

Обновлено в 17:26
Общество

Вавилон включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Обновлено в 11:29
Энергетика

«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Тётя избитой в Ингушетии девочки ранее была осуждена за побои

Сегодня вечером девочку доставят в Москву для лечения в клинике Рошаля. Последние полгода она жила в семье тёти.
Обновлено в 08:20
Наука

На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы

На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 09:53
Политика

Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено в 16:05
Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Обновлено в 16:36
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Политика

В Ливии сообщили о задержании двух россиян

Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила в пятницу, 5 июля, о задержании в мае двух россиян за «попытку повлиять на предстоящие в стране выборы».
Обновлено в 13:07
Культура

Умер оператор «Камиллы Клодель» и «Сирано де Бержерака» Пьер Ломм

Французский оператор Пьер Ломм скончался 4 июля 2019 года в возрасте 89 лет. Об его смерти сообщил Музей-институт братьев Люмьер.
Обновлено в 11:54
Экономика

Правительство рассмотрит возможность сокращения перечня оборудования, ввозимого в РФ без НДС

Один из представителей бизнеса в ходе совещания предложил расширить перечень, включив туда также лизинг импортного технологичного оборудования.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено в 18:06
Политика

США запустили программу по борьбе с «пагубным влиянием России»

Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) запустило программу, которая называется "Противодействие пагубному влиянию Кремля".
Обновлено в 16:36
Политика

Путин поздравил Мадуро с Днем независимости Венесуэлы

Президент России Владимир Путин поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с Днем независимости Боливарианской Республики.
Обновлено в 17:22
Происшествия

Таксист-отравитель задержан в Москве

В Москве сотрудники полиции задержали таксиста, травившего пассажиров сильнодействующими веществами.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес

Бари Алибасов назвал больными сына и пиар-директора

Обновлено в 16:13
Наука

Ученые выяснили, как предотвратить глобальную катастрофу

Швейцарские ученые выяснили, как предотвратить глобальную катастрофу.
Обновлено в 06:03
Политика

В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:32
Армия и оружие

Мирные жители погибли при обстреле боевиками северо-запада Сирии

В результате обстрела боевиками северо-запада Сирии в городе Сукейлабия погибли мирные жители, информирует агентство САНА.
Обновлено в 17:44
Происшествия

Суд в Польше решил экстрадировать совладельца «Зимней вишни»

Напомним, что трагедия произошла в марте прошлого года. В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек (среди них были дети).
Обновлено в 10:52
Политика

Шойгу назвал причину трагедии на глубоководном аппарате

Обновлено вчера в 04:33
Футбол

«Атлетико» обвинил «Барселону» и Гризманна в неуважении

Руководство мадридского «Атлетико» обвинило своего нападающего Антуана Гризманна и каталонскую «Барселону» в неуважении.
Обновлено в 16:43
Авто

Полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta получили ОТТС в России

Как сообщает портал «Лада.онлайн», 3 июля этого года «АвтоВАЗу» было выдано «Одобрение типа транспортного средства» - ОТТС на полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке

Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Шереметьево уволили начальника службы обработки багажа

Были сообщения, что компания, которая занимается обработкой багажа понизила зарплату сотрудникам и около 200-300 человек ушли с работы, вот и получилось, что с чемоданами пассажиров работать некому.
Обновлено в 07:11
Политика

С новым главой Донбасса перестали общаться родители

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Краматорск, где представил нового главу Донецкой ОГА Павла Кириленко.
Обновлено в 13:40
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