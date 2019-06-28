Зе Луиш: мой приоритет – Европа, но я готов остаться в «Спартаке»Вести.Ru 03:15

Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш прокомментировал свой возможный уход из клуба в нынешнее трансферное окно. Футболист признался, что сконцентрирован на "Спартаке" и готов продолжить свои выступления за красно-белых.

Зе Луиш: мой приоритет – Европа, но я готов остаться в «Спартаке»

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