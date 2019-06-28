Футбол
Зе Луиш: мой приоритет – Европа, но я готов остаться в «Спартаке»Вести.Ru 03:15
Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш прокомментировал свой возможный уход из клуба в нынешнее трансферное окно. Футболист признался, что сконцентрирован на "Спартаке" и готов продолжить свои выступления за красно-белых.
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В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии
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Движение в сторону Шереметьево перекрыто из-за подтопления
Сотрудники ГИБДД перекрыли подъездные пути к московскому аэропорту Шереметьево из-за подтопления в результате ливня.
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Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым
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В Казани автомобиль протаранил стену нового зоопарка
В Казани в стену одного из зданий нового зоопарка «Река Замбези» на полной скорости влетел Mercedes.
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Власти Москвы объяснили закрытие Хохловской площади необходимостью проведения дополнительных работ на ней, говорится в пресс-релизе префектуры ЦАО.
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Пикап JAC T6 появится на российском рынке в сентябре
Официальный дистрибьютор AC в России сообщает, что новый пикап JAC T6 появится в продаже у официальных дилеров 1 сентября 2019 года.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
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Политика
Пока на время. Абхазия закрыла границу с Грузией
Временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией ввела Республика Абхазия, 27 июня сообщает сайт Службы государственной безопасности Абхазии.
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Политика
Зеленский запустил флешмоб ко Дню Конституции Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня Конституции, который отмечается в стране 28 июня, запустил флешмоб с хештегом #моялюбимаястатья и призвал граждан выкладывать любимые статьи основного закона, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 04:39
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Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного
Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного.
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Минск оценил сломанное из-за грязной нефти оборудование НПЗ в $20 млн
Стоимость оборудования, уже вышедшего из строя на Мозырском НПЗ после попадания поставленной из России нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений, составляет около $20 млн.
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Армия и оружие
Российских журналистов обстреляли в Донбассе
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Происшествия
Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию
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Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено вчера в 09:52
Общество
ФАС намерена блокировать сайты с запрещенной рекламой онлайн-казино
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует получить право блокировать сайты с незаконной рекламой онлайн-казино.
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Создатели «раздевающего» приложения временно закрыли проект
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Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году
Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Во время паводка в Иркутской области погибло два человека
Семья из двух человек погибла в деревне Евдокимовка Тулунского района в результате сильного паводка на территории Иркутской области, доложил заммэра Тулунского района Владимир Карпенко на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 05:07
Наука
Кошки Австралии убили более миллиарда млекопитающих за год
Большая часть австралийских млекопитающих, которые гибнут в результате атак кошек, становится добычей одичавших кошек, которые убивают примерно восемьсот миллионов животных в год.
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Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
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Происшествия
Сотни россиян провели ночь в аэропорту Антальи из-за задержки вылета
Напомним, накануне в Москве туман стал причиной задержки около сотни рейсов.
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В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
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В Испании от жары умер 17-летний подросток
В Кордове от жары умер 17-летний подросток, причиной врачи назвали тепловой удар.
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Альварес может провести бой с Ковалевым
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