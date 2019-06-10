Футбол
Зе Луиш и «Порту». Что говорят о сделке в ПортугалииСпорт-Экспресс 08:50
Болельщики "Порту" не хотят видеть Зе Луиша в команде Большая часть фанатов команды негативно отреагировала на новости о возможном трансфере нападающего "Спартака".
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
Обновлено в 09:38
Гаджеты
В бета-версии iOS 13 найден намек на то, что смартфон Apple iPhone XI получит USB-C
Слухи, что Apple откажется от фирменного разъема Lightning в смартфонах iPhone в пользу используемого лидерами отрасли разъема USB-C, ходят давно.
Обновлено в 06:33
Происшествия
«Дождь» направил правоохранителям запросы по делу Голунова
Телеканал «Дождь» в понедельник направил запросы в МВД РФ, Следственный комитет, Генпрокуратуру и ГУ МВД по Москве относительно задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 10:30
Политика
На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
По данным независимого профсоюза шахтеров, только в Львовской области задолженность составляет 400 миллионов гривен (около 15 миллионов долларов), по всей Украине она превышает 1 миллиард гривен (свыше 37 миллионов долларов).
Обновлено в 08:27
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Общество
ЕГЭ по обществознанию прошел без сбоев
Самый массовый ЕГЭ по выбору прошел без существенных сбоев и нарушений. Обществознание сегодня сдавали более 349 тысяч человек.
Обновлено в 09:20
Наука
В бирманском янтаре нашли 40 морских и сухопутных беспозвоночных
Палеонтологи обнаружили в куске бирманского янтаря как минимум 40 особей различных беспозвоночных, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Обновлено в 08:00
Общество
Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и его соответствие требованиям и нормам ГОСТа.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Обновлено в 07:26
Политика
Тимошенко предложила партии Зеленского объединиться в коалицию в Раде
«Наша команда настроена в новом парламенте идти в коалицию с новым президентом, с другими демократическими проевропейскими силами, и, более того, мы этой коалиции готовы предложить очень сильный план, а главное — сделать все, чтобы этот план стал реальностью»,— заявила госпожа Тимошенко на съезде партии (цитата по «Интерфакс-Украина»).
Обновлено в 09:14
Происшествия
Пороховой завод загорелся в Казани
Обновлено в 10:00
Происшествия
Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:04
Армия и оружие
Raytheon объединилась с United Technologies
Обновлено в 04:59
Авто
Названы пять самых ожидаемых автоновинок 2019 года
В рейтинге оказался один китайский автомобиль, а также отечественные модели.
Обновлено в 09:32
Музыка
Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади
Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено вчера в 06:50
Политика
Предвыборная гонка кандидатов в премьеры стартует в Великобритании
10 июня в Великобритании после отставки Терезы Мэй официально стартует предвыборная кампания кандидатов на посты лидера правящей Консервативной партии и главы кабинета министров.
Обновлено вчера в 17:36
Футбол
Парализованный экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечере
В настоящее время 42-летний футболист, страдающий неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы — боковым амиотрофическим склерозом — полностью парализован.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца
Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 09:16
Музыка
Сергей Лазарев и Лобода устроили скандал на премии «Муз-ТВ»
Перебранка известных исполнителей отечественной эстрады Сергея Лазарева и Светланы Лободы была замечена очевидцами за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено в 10:18
Авто
Газонокосилка Honda снова установила рекорд скорости
Газонокосилка компании Honda снова стала самой быстрой в мире.
Обновлено в 09:23
Футбол
Константин Базелюк покинул ЦСКА
Нападающий Константин Базелюк покинул московский ЦСКА в связи с истечением срока контракта, сообщается на официальном сайте столичного футбольного клуба.
Обновлено в 09:22
Авто
Skoda выпустила кроссовер Karoq для велосипедистов
Компания Skoda представила «велосипедную» версию кроссовера Karoq.
Обновлено в 06:29
Кино
Павел Лунгин получит почетный приз фестиваля «Зеркало»
Российский кинорежиссер Павел Лунгин получит почетный приз XIII Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало».
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Крыму задержаны участники террористической организации
Сотрудники ФСБ в нескольких районах Республики Крым проводят обыски в квартирах предполагаемых лидеров экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 02:55
Космос
Роскосмос впервые заказал ракету «Ангара»
Ранее «Ангару» заказывали министерство обороны для запусков военных спутников и дочерняя компания Центра Хруничева для выведения южнокорейского космического аппарата.
Обновлено в 08:55
Общество
Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России
Обновлено в 07:45