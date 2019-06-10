Зе Луиш и «Порту». Что говорят о сделке в ПортугалииСпорт-Экспресс 08:50

Болельщики "Порту" не хотят видеть Зе Луиша в команде Большая часть фанатов команды негативно отреагировала на новости о возможном трансфере нападающего "Спартака".

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Зе Луиш и «Порту». Что говорят о сделке в Португалии

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