Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба в летнее трансферное окно, а также рассказал, за что благодарен красно-белым.

Зе Луиш: благодарен «Спартаку» за Россию, которую я полюбил

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