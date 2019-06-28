Футбол

Зе Луиш: благодарен «Спартаку» за Россию, которую я полюбилЧемпионат 04:35

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба в летнее трансферное окно, а также рассказал, за что благодарен красно-белым.
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Зе Луиш: «Спартак» дал мне всё, я крайне благодарен клубу

RT на русском05:16

Зе Луиш: мой приоритет – Европа, но я готов остаться в «Спартаке»

Вести.Ru03:15

Зе Луиш: «Переезд в Китай не исключаю, но мой приоритет - Европа»

Спорт-Экспресс04:25

Зе Луиш: благодарен «Спартаку» за Россию, которую я полюбил

Чемпионат04:35

Зе Луиш: «Я абсолютно счастлив в „Спартаке“ и готов остаться»

Sport24.ruвчера в 20:44
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Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Футбол

«ПСЖ» заключил с Nike рекордный контракт

«Пари Сен-Жермен» на своём официальном сайте объявил о заключении рекордного спонсорского соглашения с американской фирмой Nike.
Обновлено в 08:54
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Экономика

Минстрой может пересмотреть нормативы на отопление

Минстрой запустил мониторинг в субъектах России, чтобы принять решение по установлению нормативов на отопление.
Обновлено в 09:45
Здоровье

В Малайзии женщина в коме родила здоровую дочь

Обновлено в 09:33
Финансы

Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой

Доллар, от использования которого в расчетах стараются отказаться Россия и Китай, на протяжение более ста лета постепенно стал общепризнанной валютой для международных расчетов.
Обновлено в 03:42
Кино

Александр Петров покинет сериал «Полицейский с Рублевки»

Обновлено в 09:06
Политика

Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20

На кадрах с ужина видно, что президент пьет из белого термостакана.
Обновлено в 08:52
Политика

Трампа пригласили в Россию на 75-летие Победы

Россия пригласила президента США Дональда Трампа приехать на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Из-за ливней затопило подмосковный дом Аниты Цой

Количество воды начало неумолимо увеличиваться и вскоре она оказалась даже в доме.
Обновлено в 09:00
Здоровье

Как снизить риск появления рака груди, рассказали онкологи

Обновлено в 07:34
Происшествия

Фигуранту дела «краснодарских каннибалов» вынесли приговор

Обновлено в 09:19
Происшествия

Tesla назвала причину возгорания электромобиля в Шанхае

Причиной возгорания электромобиля Tesla стала одна из батарей в передней части машины, говорится в опубликованном заявлении компании в социальной сети Weibo.
Обновлено в 10:11
Интернет

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Политика

На саммите G20 начались переговоры Владимира Путина и Терезы Мэй

Обновлено в 05:00
Общество

Побит температурный рекорд в истории человечества

Обновлено в 08:55
Политика

Путин включил Корчевникова в состав Общественной палаты

Президент подписал указ о включении телеведущего, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты.
Обновлено в 06:55
Политика

Международная встреча по СВПД не принесла прорывных результатов

Заседание совместной международной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, которое состоялось в Вене 28 июня, не принесло прорывных результатов, сообщил постпред России при МАГАТЭ и международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов.
Обновлено в 09:53
Происшествия

В Пензе бывший вице-мэр Ирина Ширшина освобождена от наказания

В Пензе сегодня завершено рассмотрение громкого дела по обвинению бывшего вице-губернатора Валерия Савина, экс-заместителя главы администрации Пензы Ирины Ширшиной и заместителя директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяны Титковой.
Обновлено в 09:41
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14
Общество

Суд снизил штраф стилисту Звереву за одиночный пикет

«Апелляционным определением штраф Звереву снижен до 10 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Обновлено в 09:25
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Технологии

Google запустила специальный сервис для малых предприятий

Компания Google 27 июня объявила о запуске сервиса, который призван помогать малому предпринимательству.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Потоп добрался до самолетной стоянки в Шереметьево

Стоянка самолетов у терминала B московского аэропорта Шереметьево была затоплена дождевой водой.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

В Башкирии завершено расследование о групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе. Об этом говорится в сообщении регионального СКР.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного

Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного.
Обновлено в 01:00
Авто

Новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров в сентябре

Пикап JAC T6 построен по рамной схеме, имеет колесную базу в 3 090 мм и относится к классу среднеразмерных пикапов.
Обновлено в 05:47
Происшествия

В Новороссийске чиновница напала на журналистку

Журналистка местного издания «Наша газета» Ольга Макаренко выехала в особо охраняемую природную территорию «Прилагунье», где, по данным газеты, произошел прорыв канализации.
Обновлено вчера в 13:46
Наука

Кошки Австралии истребляют более миллиарда млекопитающих за год

Австралийские ученые с детальной точностью подсчитали, что в год дикие кошки истребляют 1,14 миллиарда млекопитающих, информирует издание Biological Conservation.
Обновлено в 07:59
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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