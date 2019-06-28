Футбол
Зе Луиш: благодарен «Спартаку» за Россию, которую я полюбилЧемпионат 04:35
Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба в летнее трансферное окно, а также рассказал, за что благодарен красно-белым.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:25, Вашингтон
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Футбол
«ПСЖ» заключил с Nike рекордный контракт
«Пари Сен-Жермен» на своём официальном сайте объявил о заключении рекордного спонсорского соглашения с американской фирмой Nike.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Экономика
Минстрой может пересмотреть нормативы на отопление
Минстрой запустил мониторинг в субъектах России, чтобы принять решение по установлению нормативов на отопление.
Обновлено в 09:45
Здоровье
В Малайзии женщина в коме родила здоровую дочь
Обновлено в 09:33
Финансы
Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой
Доллар, от использования которого в расчетах стараются отказаться Россия и Китай, на протяжение более ста лета постепенно стал общепризнанной валютой для международных расчетов.
Обновлено в 03:42
Кино
Александр Петров покинет сериал «Полицейский с Рублевки»
Обновлено в 09:06
Политика
Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20
На кадрах с ужина видно, что президент пьет из белого термостакана.
Обновлено в 08:52
Политика
Трампа пригласили в Россию на 75-летие Победы
Россия пригласила президента США Дональда Трампа приехать на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Из-за ливней затопило подмосковный дом Аниты Цой
Количество воды начало неумолимо увеличиваться и вскоре она оказалась даже в доме.
Обновлено в 09:00
Здоровье
Как снизить риск появления рака груди, рассказали онкологи
Обновлено в 07:34
Происшествия
Tesla назвала причину возгорания электромобиля в Шанхае
Причиной возгорания электромобиля Tesla стала одна из батарей в передней части машины, говорится в опубликованном заявлении компании в социальной сети Weibo.
Обновлено в 10:11
Интернет
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Общество
Побит температурный рекорд в истории человечества
Обновлено в 08:55
Политика
Путин включил Корчевникова в состав Общественной палаты
Президент подписал указ о включении телеведущего, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты.
Обновлено в 06:55
Политика
Международная встреча по СВПД не принесла прорывных результатов
Заседание совместной международной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, которое состоялось в Вене 28 июня, не принесло прорывных результатов, сообщил постпред России при МАГАТЭ и международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Пензе бывший вице-мэр Ирина Ширшина освобождена от наказания
В Пензе сегодня завершено рассмотрение громкого дела по обвинению бывшего вице-губернатора Валерия Савина, экс-заместителя главы администрации Пензы Ирины Ширшиной и заместителя директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяны Титковой.
Обновлено в 09:41
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14
Общество
Суд снизил штраф стилисту Звереву за одиночный пикет
«Апелляционным определением штраф Звереву снижен до 10 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Обновлено в 09:25
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Технологии
Google запустила специальный сервис для малых предприятий
Компания Google 27 июня объявила о запуске сервиса, который призван помогать малому предпринимательству.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Потоп добрался до самолетной стоянки в Шереметьево
Стоянка самолетов у терминала B московского аэропорта Шереметьево была затоплена дождевой водой.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
В Башкирии завершено расследование о групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе. Об этом говорится в сообщении регионального СКР.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного
Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного.
Обновлено в 01:00
Авто
Новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров в сентябре
Пикап JAC T6 построен по рамной схеме, имеет колесную базу в 3 090 мм и относится к классу среднеразмерных пикапов.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Новороссийске чиновница напала на журналистку
Журналистка местного издания «Наша газета» Ольга Макаренко выехала в особо охраняемую природную территорию «Прилагунье», где, по данным газеты, произошел прорыв канализации.
Обновлено вчера в 13:46
Наука
Кошки Австралии истребляют более миллиарда млекопитающих за год
Австралийские ученые с детальной точностью подсчитали, что в год дикие кошки истребляют 1,14 миллиарда млекопитающих, информирует издание Biological Conservation.
Обновлено в 07:59