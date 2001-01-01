Футбол
Зе Луиш: «Готовлюсь к новой спортивной эпохе»Бомбардир.ру 12:17
Нападающий «Спартака» Зе Луиш сообщил об окончании отпуска. Есть информация, что новый сезон футболист может начать в «Порту». «Отпуск завершен, готовлюсь к новой спортивной эпохе», – написал форвард в инстаграме, причем комментарии к записи отключил.
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Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
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На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».
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На спутнике Юпитера может быть соленый океан
Специалисты из Калифорнийского технологического института провели дополнительное исследование луны Юпитера - Европы и выяснили, что под поверхностью она хранит океан.
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