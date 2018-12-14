Футбол
Зе Луиш: «Большой босс запретил нам общаться с прессой»
Зе Луиш: «Большой босс запретил нам общаться с прессой»Бомбардир.ру16:37
Нападающий «Спартака» Зе Луиш сообщил о запрете футболистам со стороны руководства давать интервью.
Бомбардир.ру16:37
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Футбол
Определились все участники плей-офф футбольной Лиги Европы
Все участники плей-офф футбольной Лиги Европы стали известны по итогам матчей шестого тура группового этапа турнира, которые завершились в четверг.
Обновлено в 18:05
Футбол
Славия (Прага) — Зенит 2:0
"Славия" и "Зенит" огласили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:04
Футбол
Артем Дзюба признан лучшим футболистом 2018 года
Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба признан лучшим игроком года по версии Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги.
Обновлено в 09:02
Футбол
Газзаев считает, что футболистов ЦСКА в будущем ждут большие победы
Нынешний состав московского футбольного клуба ЦСКА в будущем ждут большие победы, заявил РИА Новости бывший главный тренер армейцев и сборной России Валерий Газзаев.
Обновлено в 11:16
Футбол
Александр Мостовой: «В примере „Спартак“ шел бы на 13-м месте»
«Спартак» в чемпионате Испании шел бы сейчас на месте двенадцатом-тринадцатом, — заявил Мостовой.
Обновлено в 15:58
Футбол
«Види» и «Челси» сыграли вничью
В рамках 6-го тура группового раунда Лиги Европы "Челси" потерпел гостевое поражение.
Обновлено в 14:58
Футбол
«Сантос» объявил о назначении Сампаоли. Получилось весело
"Сантос" объявил о назначении на пост главного тренера команды аргентинца Хорхе Сампаоли.
Обновлено в 16:15
Футбол
Главный тренер «Ростова» заработал дисквалификацию
Обновлено в 08:28
Футбол
Боккетти успешно прооперирован в Риме
Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что защитник команды Сальваторе Боккетти сегодня, 13 декабря, в Риме перенёс операцию на голеностопном суставе.
Обновлено в 12:43
Футбол
«Барселона» интересуется защитником «Лиона»
"Барселона" рассматривает вариант с подписанием защитника "Лиона" Ферлана Менди.
Обновлено в 16:48
Футбол
Джорджо Кьеллини: «В штрафной лучше Икарди играет только Роналду»
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини заявил, что нападающий "Интера" Мауро Икарди является одним из лучших игроков штрафной.
Обновлено в 18:48
Футбол
Лионель Месси может перейти в «Интер»
Обновлено в 11:40
Футбол
Азар может стать игроком «Баварии»
В нынешнем сезоне Азар принял участие в 16 матчах, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.
Обновлено в 14:40
Футбол
Сергей Прядкин: «Убежден, „Анжи“ доиграет сезон до конца»
Учитывая сложность ситуации, общее собрание РПЛ решило поддержать "Анжи", выделив часть средств, предназначенных клубу от реализации коммерческих и телеправ за сезон авансом.
Обновлено в 17:59
Футбол
Куинси Промес: «Увидимся в следующем году, Европа!»
Нападающий «Севильи» Куинси Промес поделился эмоциями после победы над «Краснодаром» (3:0) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Обновлено в 15:47