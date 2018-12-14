Футбол

Зе Луиш: «Большой босс запретил нам общаться с прессой»
Бомбардир.ру
16:37

Нападающий «Спартака» Зе Луиш сообщил о запрете футболистам со стороны руководства давать интервью.
Бомбардир.ру16:37

Подробнее о событии

Зе Луиш: Нам запретили общаться с прессой. Кто? Босс

Советский спорт18:32

Игроков «Спартака» попросили не общаться с прессой после поражения от «Севильи»

Матч ТВ18:24

Футболистам «Спартака» запретили общаться с прессой после вылета из ЛЕ

Soccer.ru16:32

Зе Луиш: нам сказали, что не нужно общаться с прессой

Чемпионат16:13

«Нам запретили общаться». Зе Луиш объяснил молчание «Спартака»

Спорт-Экспресс15:59

Зе Луиш — о молчании игроков «Спартака»: «Нам запретили общаться. Кто? Босс»

Sport24.ru18:16

Зе Луиш: «Нам запретили общаться с прессой»

Sports.ru16:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 19:56, Ашберн
Футбол

Определились все участники плей-офф футбольной Лиги Европы

Все участники плей-офф футбольной Лиги Европы стали известны по итогам матчей шестого тура группового этапа турнира, которые завершились в четверг.
Обновлено в 18:05
Футбол

Славия (Прага) — Зенит 2:0

"Славия" и "Зенит" огласили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:04
Футбол

Артем Дзюба признан лучшим футболистом 2018 года

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба признан лучшим игроком года по версии Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги.
Обновлено в 09:02
Футбол

Газзаев считает, что футболистов ЦСКА в будущем ждут большие победы

Нынешний состав московского футбольного клуба ЦСКА в будущем ждут большие победы, заявил РИА Новости бывший главный тренер армейцев и сборной России Валерий Газзаев.
Обновлено в 11:16
Футбол

Александр Мостовой: «В примере „Спартак“ шел бы на 13-м месте»

«Спартак» в чемпионате Испании шел бы сейчас на месте двенадцатом-тринадцатом, — заявил Мостовой.
Обновлено в 15:58
Футбол

«Види» и «Челси» сыграли вничью

В рамках 6-го тура группового раунда Лиги Европы "Челси" потерпел гостевое поражение.
Обновлено в 14:58
Футбол

«Сантос» объявил о назначении Сампаоли. Получилось весело

"Сантос" объявил о назначении на пост главного тренера команды аргентинца Хорхе Сампаоли.
Обновлено в 16:15
Футбол

Главный тренер «Ростова» заработал дисквалификацию

Обновлено в 08:28
Футбол

Боккетти успешно прооперирован в Риме

Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что защитник команды Сальваторе Боккетти сегодня, 13 декабря, в Риме перенёс операцию на голеностопном суставе.
Обновлено в 12:43
Футбол

«Барселона» интересуется защитником «Лиона»

"Барселона" рассматривает вариант с подписанием защитника "Лиона" Ферлана Менди.
Обновлено в 16:48
Футбол

Джорджо Кьеллини: «В штрафной лучше Икарди играет только Роналду»

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини заявил, что нападающий "Интера" Мауро Икарди является одним из лучших игроков штрафной.
Обновлено в 18:48
Футбол

Лионель Месси может перейти в «Интер»

Обновлено в 11:40
Футбол

Азар может стать игроком «Баварии»

В нынешнем сезоне Азар принял участие в 16 матчах, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.
Обновлено в 14:40
Футбол

Сергей Прядкин: «Убежден, „Анжи“ доиграет сезон до конца»

Учитывая сложность ситуации, общее собрание РПЛ решило поддержать "Анжи", выделив часть средств, предназначенных клубу от реализации коммерческих и телеправ за сезон авансом.
Обновлено в 17:59
Футбол

Куинси Промес: «Увидимся в следующем году, Европа!»

Нападающий «Севильи» Куинси Промес поделился эмоциями после победы над «Краснодаром» (3:0) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Обновлено в 15:47
ещё по теме
Зе Луиш
Кабо-вердийский футболист
Кабо-вердианский футболист, нападающий московского «Спартака» и сборной Кабо-Верде.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вильярреал
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное