Происшествия
МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенкаРБК вчера в 14:34
Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали на почте при получении посылки с не зарегистрированным в России препаратом для сына.
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Мы ознакомились. Действительно, вызывают обеспокоенность подобные случаи, понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка. И слава богу, сейчас эта ситуация разрешена, но разрешена она частично, потому что уголовное дело остается.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельМИР 24 вчера в 16:01
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Полиция не стала возбуждать дело из-за полученного женщиной по почте лекарства для ребенка
Коммерсантъвчера в 18:29
Полиция не стала заводить дело на мать, заказавшую лекарство для тяжелобольного сына
Интерфаксвчера в 14:00
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:39, Вашингтон
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