Происшествия

МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенкаРБК вчера в 14:34

Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали на почте при получении посылки с не зарегистрированным в России препаратом для сына.
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Дмитрий Песков
Мы ознакомились. Действительно, вызывают обеспокоенность подобные случаи, понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка. И слава богу, сейчас эта ситуация разрешена, но разрешена она частично, потому что уголовное дело остается.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельМИР 24 вчера в 16:01

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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:39, Вашингтон
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