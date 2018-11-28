Политика
Здоровье Бутиной ухудшилось после перевода в одиночную камеру
Здоровье Бутиной ухудшилось после перевода в одиночную камеруREGNUM21:17
Здоровье российской гражданки Марии Бутиной, арестованной в США, ухудшилось после перевода в одиночную камеру, сообщает пресс-служба российского посольства в Соединенных Штатах. Дипломаты сообщили, что посетили в тюрьме Бутину, которую недавно снова перевели в одиночную камеру.
REGNUM21:17
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 22:29, Ашберн
Политика
Трамп может отменить встречу с Путиным на G20
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Washington Post, что может отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе, в ходе которого корабли ВМС Украины задержали за нарушение границы России.
Обновлено в 22:24
Политика
В США граждан России и Казахстана обвинили в мошенничестве в интернете
Власти США обвинили шесть россиян и двух граждан Казахстана в цифровом мошенничестве с рекламой.
Обновлено в 22:20
Армия и оружие
Порошенко рассказал об угрозе полномасштабной войны с Россией
Украине угрожает "полномасштабная война" с Россией, с таким утверждением в ходе интервью украинским телеканалам выступил президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 22:14
Политика
Суд арестовал командира задержанного в Азовском море катера «Бердянск»
Суд в Симферополе назначил два месяца ареста украинскому военнослужащему Роману Мокряку, командиру бронекатера «Бердянск», который задержали 25 ноября при нарушении государственной границы России в Керченском проливе, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 22:04
Политика
Венесуэла сбила четыре самолета наркоторговцев из Колумбии
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил во вторник, что в течение последних 15 дней были сбиты сразу четыре самолета наркоторговцев из Колумбии.
Обновлено в 22:07
Политика
Украина начала переговоры с США о создании военной базы в стране
Украина заинтересована в появлении на ее территории военной базы США.
Обновлено в 22:22
Политика
СМИ узнали о переданном Трампу новом предложении Ким Чен Ына
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в послании к президенту США Дональду Трампу предложил допустить международных наблюдателей на ядерные объекты КНДР, сообщает Yonhap со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.
Обновлено в 21:48
Армия и оружие
ЗРК С-400 отработали уничтожение ракет-мишеней в Астраханской области
Зенитчики соединения ПВО Южного военного округа (ЮВО) отработали поражение высокоманевренных ракет-мишеней на межвидовом полигоне Капустин Яр в Астраханской области, задействовав зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 "Триумф", сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
Обновлено в 21:51
Политика
«Газпром» и аргентинская YPF могут подписать документ по месторождению
"Газпром" и аргентинская YPF могут подписать во время визита в Буэнос-Айрес президента РФ Владимира Путина документ о работе по конкретному месторождению, договоренности находятся в финальной стадии, сообщил журналистам посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
Обновлено в 19:28
Политика
Глава МИД Франции предостерёг от милитаризации Азовского моря
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что милитаризация Азовского моря может привести к крупным инцидентам.
Обновлено в 19:42
Политика
Саудовский принц намерен вернуть былой уровень отношений с Тунисом
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что намерен восстановить былой уровень отношений с Тунисом, несмотря на протесты против его визита и критику его внутренней и внешней политики.
Обновлено в 19:34
Политика
Телеведущий Брилев подтвердил наличие у него британского подданства
Телеведущий, журналист, замдиректора ГТК "Россия 1" по специальным информационным проектам Сергей Брилев подтвердил, что имеет, кроме российского гражданства, еще и британское подданство, а также собственность в Лондоне.
Обновлено в 22:22
Политика
Минфин США ввел санкции против супруги президента Никарагуа
Минфин США ввел санкции против Росарио Мурильо, жены президента Никарагуа Даниэля Ортега, а также в отношении его советника по нацбезопасности Монкады Лау.
Обновлено в 22:05
Политика
Путин раскритиковал систему заказов на научные исследования
Президент России Владимир Путин заявил о неэффективности системы заказов на научные исследования в России.
Обновлено в 18:16
Политика
Белый дом не сообщает о возможных переговорах об экстрадиции Ассанжа в США
Американская администрация не готова сообщить о каких-либо переговорах с властями Эквадора о возможной экстрадиции основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.
Обновлено в 15:22