Происшествия
Заседание суда по делу Кокорина и Мамаева прервано из-за угрозы взрываREGNUM 06:29
Из-за ЧП прервано заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Причиной эвакуации может являться информация о взрывном устройстве.
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Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Избитый Кокориным и Мамаевым водитель рассказал о драке
Обновлено в 10:02
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Политика
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора
Президент Эквадора Ленин Морено лишил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой южноамериканской страны в связи в многократным нарушением условий пребывания в дипмиссии.
Обновлено в 06:27
Политика
МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских
Министерство внутренних дел России уволило за грубое нарушение дисциплины двух сотрудников полиции, попросивших политического убежища на Украине.
Обновлено в 10:47
Футбол
Роббен: «Не уверен, что еще сыграю за „Баварию“ в этом сезоне»
Не уверен, смогу ли снова сыграть за "Баварию" в этом сезоне.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.
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Армия и оружие
Украинские военные расстреляли журналиста в Донбассе
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Хоккей
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Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Спорт
Светлана Липатова завоевала серебро на чемпионате Европы по борьбе
Россиянка Светлана Липатова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 59 килограммов на чемпионате Европы по спортивной борьбе, который проходит в Румынии.
Обновлено в 13:40
Культура
Антон Долин ушел с ВГТРК из-за «лживого» репортажа о его семье
Кинокритик Антон Долин объявил об уходе с радиостанций «Маяк» и «Вести FM», которые входят в холдинг ВГТРК, из-за репортажа о нем, показанного на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 12:08
Армия и оружие
На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив
Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда киевские власти направят корабли через Керченский пролив.
Обновлено в 12:55
Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 11:09
Политика
Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено вчера в 19:07
Авто
Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России
Компания Haval начала продажи в России кроссоверов H2 и H6 изменённым логотипом.
Обновлено в 11:50
Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Авто
Обновленный пикап Isuzu D-Max представлен в России
В России пикап будет представлен с полуторной и двойной кабиной, а все комплектации оборудованы системой полного привода.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Авто
Электрический седан Infiniti показали до премьеры
В Интернете показали фото концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировой дебют которого состоится на автомобильном салоне в Шанхае 16 апреля.
Обновлено вчера в 11:17
Здоровье
Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок
Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Суд отпустил Калви под домашний арест
Басманный суд Москвы отпустил основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест до 13 апреля 2019 г. Суд не пояснил этот момент, но, судя по всему, в этот день суд должен будет вновь рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения (Калви был арестован на два месяца 16 февраля).
Обновлено в 09:05
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Хоккей
В состав сборной России приглашены восемь игроков из НХЛ
В состав вошли восемь хоккеистов из Национальной хоккейной лиги — Александр Георгиев, Илья Любушкин, Егор Яковлев, Иван Проворов, Илья Ковальчук, Владислав Наместников, Артём Анисимов, Евгений Дадонов.
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Технологии
Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon
Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.
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Шоу-бизнес
Наташа Королева вспомнила о своей свадьбе с Игорем Николаевым
Наташа Королева вспомнила о своей свадьбе с Игорем Николаевым.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
Черноморский флот испытал ракетный удар по цели в Черном море
Черноморский флот завершил учения по отработке нанесения удара по береговым целям крылатыми ракетами, в которых участвовал экипаж подводной лодки "Ростов-на-Дону".
Обновлено в 13:49
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
В Бурятии медики довели до смерти пациента, приняв его предсмертную агонию за буйство.
Обновлено в 14:10
Экономика
Газпром может выплатить рекордные дивиденды за 2018 год
Правление Газпрома сформировало перечень предложений к годовому общему собранию акционеров компании, среди которых содержится решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 246,9 млрд рублей, то есть 10,43 рубля на одну акцию.
Обновлено в 08:32