Происшествия

Здание суда, где слушают дело Кокорина и Мамаева, эвакуировалиГазета Metro 07:29

Новая серия "Суда над Кокориным и Мамаевым" оборвалась быстрее, чем ожидали присутствующие. Во время допроса первого потерпевшего, водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, судья неожиданно остановила спор защиты Александра Кокорина и прокурора.
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Кокорин и Мамаев вернулись в суд после сообщений о минировании

RT на русском09:54

В здании суда, где слушается дело Кокорина и Мамаева, не нашли бомбу

РИА Новости08:04

Сообщение о взрывном устройстве в здании Пресненского суда не подтвердилось

Москва 2408:00

В Москве суд, в котором слушают дело Кокорина и Мамаева, эвакуировали из-за сообщения о минировании

Медиазона06:43

Взрывное устройство не обнаружили в здании Пресненского суда

Агентство Москва08:11

Мамаев, Кокорины и Протасовицкий возвращены в здание суда

Чемпионат09:54

Называл ли водитель Мамаева «петухом»? «Спартак» стал топ-клубом? Кучеров приедет на ЧМ?

Спорт-Экспресс10:59
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Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Политика

Друг Зеленского объяснил, почему не явился на пресс-конференцию

Обновлено в 10:13
Здоровье

Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака

Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
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Футбол

«Бенфика» дома обыграла «Айнтрахт»

Футболисты португальской «Бенфики» в первом матче четвертьфинального противостояния Лиги Европы переиграли немецкий «Айнтрахт».
Обновлено в 16:55
Наука

Корейские ученые обнаружили отпечатки лап самого мелкого динозавра

Следы, обнаруженные группой корейских ученых, возглавляемой Кун-Су Кимом, были оставлены ящерами Minisauripus — их размеры не превышали двадцати сантиметров, поэтому существа считаются самыми мелкими тераподами.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В сети появилось видео инцидента между Гулиевым и пешеходом

Обновлено в 15:55
Политика

Двое российских полицейских попросили политического убежища на Украине

По данным ведомства, в среду, 10 апреля российские полицейские перешли границу в районе пропускного пункта «Гоптовка» (Харьковская область) и попросили убежища.
Обновлено в 08:34
Общество

Умер миллиардер Владислав Тетюхин

Обновлено в 14:00
Политика

В Минюсте США заявили, что Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы

Министерство юстиции США обвиняет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сговоре с целью участия в хакерской деятельности, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Обновлено в 11:38
Футбол

«Челси» вырвал победу в матче со «Славией»

В первом матче ¼ финала Лиги Европы лондонский «Челси» на выезде с минимальным счётом переиграл чешскую «Славию».
Обновлено в 16:59
Хоккей

Ковальчук получил вызов в сборную России перед чемпионатом мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом хоккеистов, которые будут проходить подготовку к чемпионату мира в Братиславе.
Обновлено в 14:38
Общество

ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости

В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие

США разместят в Румынии систему ПРО THAAD

США разместят в Румынии систему противоракетной обороны THAAD на время ремонта другой ПРО - Aegis.
Обновлено в 12:51
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Политика

Порошенко поговорил с Зеленским по телефону

Как отмечается, Порошенко пригласил другого кандидата в президенты страны Владимира Зеленского на дебаты прямо в этой студии.
Обновлено в 16:42
Происшествия

При пожаре в квартире на западе Москвы погиб человек

Один человек погиб в четверг вечером в результате пожара в пятиэтажном доме на западе Москвы.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова после операции снялась полностью обнаженной

Примечательно, что длинноногая красавица решилась обнажиться после операции.
Обновлено в 13:30
Технологии

Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon

Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.
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Хоккей

Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству Татарстана.
Обновлено в 12:57
Транспорт

Думская улица станет пешеходной по выходным и праздничным дням

Одно из самых популярных тусовочных мест Петербурга станет пешеходным по выходным и праздничным дням.
Обновлено в 10:14
Политика

Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено в 10:16
Политика

На Украине возбудили уголовное дело из-за видео с Зеленским и фурой

Обновлено в 08:46
Здоровье

Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок

Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Политика

Сенат США утвердил Дэвида Бернхардта на посту главы МВД США

Сенат США утвердил назначение Дэвида Бернхардта на пост министра внутренних дел США.
Обновлено в 14:54
Культура

Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Футбол

Кейн получил травму боковой связки голеностопа в матче ЛЧ с «Ман Сити»

Кейн на костылях покидал стадион после игры с «Ман Сити»
Обновлено в 14:54
Кино

Вышел трейлер нового боевика Люка Бессона «Анна»

Обновлено в 06:01
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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