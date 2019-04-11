Здание суда, где слушают дело Кокорина и Мамаева, эвакуировалиГазета Metro 07:29

Новая серия "Суда над Кокориным и Мамаевым" оборвалась быстрее, чем ожидали присутствующие. Во время допроса первого потерпевшего, водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, судья неожиданно остановила спор защиты Александра Кокорина и прокурора.

Здание суда, где слушают дело Кокорина и Мамаева, эвакуировали

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