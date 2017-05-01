Общество
Вице-спикер Госдумы: здание парламента могут признать аварийнымRT на русском вчера в 23:56
Рабочие нашли пустоты в фундаменте здания Госдумы, в случае обнаружения новых здание нижней палаты на Охотном Ряду могут признать аварийным. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева. Он сообщил, что эти данные были озвучены в ходе последнего заседания совета Думы.
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Происшествия
ФСБ просит оставить под арестом обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
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Политика
Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского
Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
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Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
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Политика
СПЧ попросил владельцев «Коммерсанта» не вмешиваться в дела редакции
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обеспокоен ситуацией с увольнением сотрудников «Коммерсанта».
Обновлено в 05:16
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду
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Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания
Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено вчера в 08:17
Общество
В Екатеринбурге убрали забор раздора на месте строительства храма
В сквере возле Театра драмы в Екатеринбурге убрали последнюю секцию капитального забора, огораживавшего территорию. планируемого строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 05:29
Музыка
Жюри Грузии оценило выступление Лазарева на Евровидении в ноль баллов
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Чешский журналист объяснил страх Запада перед Россией
Россия пугает страны ЕС и США традиционными ценностями, которые эти государства пытаются уничтожить.
Обновлено в 05:08
Политика
Глава Huawei прокомментировал выдачу компании временной лицензии США
Основатель корпорации Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выдача Министерством торговли США временной лицензии на деятельность в Штатах не имеет большого значения для компании.
Обновлено в 03:35
Происшествия
ОНК: Рауф Арашуков хочет «что-то рассказать» во время встречи в СИЗО
Подозреваемый и отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков занялся спортом в СИЗО "Лефортово", конкретных жалоб на содержание у него нет, но он просит обязательно посетить его в следующий раз, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 02:56
Наука
В Белизе найден артефакт майя потрясающего качества
Обновлено в 05:21
Общество
Составлен рейтинг самых хамских городов России
Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
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Политика
Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты
Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево
Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.
Обновлено в 04:57
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Хоккей
Василевский сыграет против шведов
Стал известен состав сборной России на матч группового этапа чемпионата мира против Швеции. Игра состоится сегодня вечером в Братиславе.
Обновлено в 05:48
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
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Сборная Италии обыграла команду Австрии и сохранила место в элите ЧМ
Хоккеисты сборной Италии нанесли поражение команде Австрии в рамках группового этапа ЧМ-2019.
Обновлено вчера в 16:53
Здоровье
В России зарегистрировано 3,7 млн онкобольных
Общее количество людей с онкологическими заболеваниями в России состоящих на учете по итогам 2018 года превысило 3,7 млн человек.
Обновлено в 05:49
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В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Происшествия
Суд в Чечне назначил на 31 мая рассмотрение ходатайства об УДО Титиеву
Шалинский городской суд Чечни назначил на 31 мая рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, осужденного на 4 года колонии-поселения за хранение наркотиков в крупном размере, сообщили РИА Новости во вторник в суде.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Российская армия отказалась от тушенки и устриц
Из рациона российских военнослужащих убрали фирменный знак военной кухни — тушенку и «консервы мясорастительные».
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