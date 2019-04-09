Заёмщиков освободят от НДФЛ по ипотечным каникуламНациональная служба новостей 07:51

Проект закона, предлагающий освободить граждан, которые воспользовались правом на «ипотечные каникулы», от уплаты налога на доходы физических лиц, внесён в Госдуму. Как сообщает «Интерфакс», документ подготовили спикеры обеих палат парламента, а также ряд депутатов и членов Совета Федерации.

Заёмщиков освободят от НДФЛ по ипотечным каникулам

Происшествия Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.

Политика Президент Путин одобрил выдачу генетических паспортов россиянам Граждане РФ начнут получать паспорта, содержащие информацию об их геноме. Глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Финансы Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.

Футбол Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым» На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.

Политика Меркель забыла встретить Мэй в Берлине Канцлер Германии Ангела Меркель не встретила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, прибывшую в Берлин на переговоры по Brexit.

Политика Лукашенко возмутила реакция на его слова о победе Порошенко на выборах Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал реакцию на его заявления о предстоящей победе действующего президента Украины на выборах главы государства, сообщает БелТА.

Политика Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.

Общество Чайка назвал «ВКонтакте» причиной появления 75% дел об экстремизме Число уголовных дел экстремистской направленности в 2018 году снизилось на 16,8%, при этом более 75% дел возбуждались после незаконной пропаганды во «ВКонтакте».

Транспорт В Подмосковье строится более 20 автодорог и путепроводов Более 20 объектов дорожного хозяйства находится в стадии строительства в Подмосковье, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

Происшествия Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.

Общество В Москве умерла невестка Сергея Есенина Алина Есенина была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году.

Политика Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.

Энергетика «Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2» «К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.

Политика Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста Президент России Владимир Путин резко отреагировал на вопросы старшего редактора агентства Bloomberg Джона Фрайера (John Fraher) во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге.

Кино К гробу Георгия Данелии выстроилась очередь На церемонию прощания с кинематографистом пришли родные, друзья и поклонники, у здания на Васильевской улице выстроилась очередь из желающих проводить Данелию в последний путь.

Кино Фонд кино выбрал 14 фильмов для финансирования съемок Российский Фонд кино распределил 2,5 млрд рублей государственной поддержки между ведущими киностудиями.

Происшествия В Китае девушку арестовали за откровенное видео с пионерским галстуком Полиция в китайской провинции Сычуань задержала девушку за публикацию в соцсетях видео, в котором она позирует в откровенном наряде с красным пионерским галстуком.

Политика Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

Наука Получены данные о самоорганизации частиц в ультрахолодной пылевой плазме Физики Объединенного института высоких температур РАН впервые исследовали поведение частиц в пылевой плазме при температуре ниже 2 К, что соответствует -271 °С. Результаты эксперимента в будущем могут быть использованы для создания новых материалов с заданными и контролируемыми свойствами.