Космос

Заявление о возможной гибели экипажа «Федерации» раскритиковалиLenta.ru 10:54

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал заявление представителя РКК «Энергия» о том, что в случае аварийного приводнения космического корабля «Федерация» в Тихом океане спасти экипаж будет невозможно. По словам эксперта, это не соответствует действительности.
Читать в источнике
с чего всё началось

Разработчик заявил о риске для экипажа при посадке «Федерации» в океане

Экипажу космического корабля "Федерация" в случае приводнения в Тихом океане грозит гибель, так как Россия не располагает высокоскоростными спасательными судами в этом регионе, заявил начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") Игорь Верховский.
РИА Новости08:07

Подробнее о событии

В РКК «Энергия» допустили гибель экипажа «Федерации» при посадке в Тихом океане

Известия11:48

В Институте космической политики удивились заявлению о возможной гибели экипажа «Федерации»

РЕН ТВ10:00

В РКК «Энергия» допустили гибель экипажа «Федерации» при посадке в океане

РБК10:19

В РКК «Энергия» сообщили о риске гибели экипажа «Федерации» при посадке в океане

ТАСС09:17

Заявление о грядущей гибели космонавтов «Федерации» вызвало скандал

Газета.Ru13:38

В Роскосмосе предрекли российским космонавтам гибель в Тихом океане

Говорит Москва08:18

Разработчик заявил о риске для экипажа при посадке «Федерации» в океане

РИА Новости08:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
Авто

В Сети показали цифровую приборную панель для LADA Vesta

Обновлено в 05:59
Происшествия

Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем

Обновлено вчера в 07:46
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение

Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестована

Магасский районный суд арестовал тётю избитой семилетней девочки из Ингушетии по подозрению в нанесении ребёнку тяжёлых травм.
Обновлено в 11:54
Происшествия

В Мексике задержали группу россиян

Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.
Обновлено в 14:14
Футбол

«Локомотив» победил «Зенит» в матче за Суперкубок России

Обновлено в 14:04
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Армия и оружие

В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона

5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.
Обновлено в 12:54
Музыка

Группа «На-На» презентовала клип «Считаю медленно до ста»

Одной из последних песен группы стала «Считаю медленно до ста». Композиция сочетает в себе элементы клубной и поп-музыки.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди

На перевернувшемся в Черном море катамаране есть погибшие.
Обновлено вчера в 12:52
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Политика

Протестующие в Тбилиси идут к дому основателя партии власти

Демонстранты идут с плакатами «Гахария GO!» и флагами государства.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес

Собчак высмеяли за 8 ошибок в 7 предложениях

Обновлено в 14:18
Общество

Гей-парад в Лондоне унизил корреспондента Первого канала

Корреспондент "Первого канала" Тимур Сиразиев выразил возмущение гей-парадом в Лондоне. Об этом он написал в своих соцсетях.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Прогулочный катер врезался в Вестминстерский мост

Прогулочный катер столкнулся с Вестминстерским мостом в Лондоне, после чего он был временно закрыт для движения автотранспорта и пешеходов.
Обновлено в 13:24
Наука

ИИ научился искать новые знания в миллионах научных публикаций

Американские ученые создали приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, который может анализировать миллионы научных статей и находить в них новые знания.
Обновлено вчера в 06:28
Футбол

Аргентина сыграет с Чили в матче за 3-е место на Кубке Америки

В Сан-Палу на одноименном стадионе состоится матч за 3-е место Кубка Америки — сборная Аргентина сыграет с Чили.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса с пассажирами

Обновлено в 12:06
Происшествия

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Общество

В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%

К 2020 году число бюджетных мест уменьшится на 2% по сравнению с уровнем 2019 года, а потом соответственно, этот показатель будет ежегодно опускаться на 4%, достигнув к 2024 году 432,2 тысячи мест.
Обновлено вчера в 20:16
Космос

Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году

Обновлено вчера в 11:02
Шоу-бизнес

Полина Гагарина опубликовала фотографии в купальнике с отдыха в Греции

Видимо, вскоре после диалога семья отравилась на море: в Instagram певица опубликовала две фотографии в купальнике с пляжа.
Обновлено в 07:40
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Наука

Крупнейшее скопление водорослей в Атлантике угрожает морской жизни

Орбитальные спутники зафиксировали в Атлантическом океане крупнейшее за всю историю скопление цветущих микроводорослей.
Обновлено вчера в 05:16
Происшествия

В результате ЧП в Лондоне четыре человека получили ножевые ранения

В феврале сообщалось, что во французском Марселе мужчина напал с ножом на прохожих, ранения получили два человека.
Обновлено в 14:11
Спорт

Российские баскетболистки потеряли шансы на участие в Олимпиаде-2020

Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Пугачева позвонила в РЖД после скандала

Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорар

Обновлено в 06:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное