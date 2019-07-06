Космос

Заявление о возможной гибели экипажа «Федерации» раскритиковалиLenta.ru 10:54

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал заявление представителя РКК «Энергия» о том, что в случае аварийного приводнения космического корабля «Федерация» в Тихом океане спасти экипаж будет невозможно. По словам эксперта, это не соответствует действительности.
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В РКК «Энергия» сообщили о риске гибели экипажа «Федерации» при посадке в океане

ТАСС09:17

В РКК «Энергия» допустили гибель экипажа «Федерации» при посадке в Тихом океане

Известия11:48

В РКК «Энергия» допустили гибель экипажа «Федерации» при посадке в океане

РБК10:19

Эксперт удивился заявлению о возможной гибели экипажа «Федерации»

Газета.Ru16:37

В Институте космической политики удивились заявлению о возможной гибели экипажа «Федерации»

РЕН ТВ10:00

В Роскосмосе предрекли российским космонавтам гибель в Тихом океане

Говорит Москва08:18

Разработчик заявил о риске для экипажа при посадке «Федерации» в океане

РИА Новости08:07
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:44, Вашингтон
Политика

Зеленский призвал руководителей четырёх украинских таможен уволиться

Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления на увольнение.
Обновлено в 17:42
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Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки

Обновлено в 17:19
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Роухани назвал санкции США против Ирана актом терроризма

Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном назвал санкции США против ИРИ "актом терроризма" и "полноценной экономической войной", говорится в заявлении на официальном сайте Роухани.
Обновлено в 16:43
Происшествия

В Москве в госпитале Бурденко произошло возгорание

Обновлено в 15:48
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Общество

«Ленинград» обвинили в распространении импотенции

Обновлено в 10:53
Футбол

Нигерия вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв Камерун

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Нигерии на поле стадиона "Александрия" в Египте одержала волевую победу над командой Камеруна – 3:2. У победителей встречи дубль оформил Одион Игало (19-я, 63-я минуты) и единожды отличился Алекс Ивоби (66), а у камерунцев мячи забили Стефан Баокен (41) и Клинтон Н'жье (44).
Обновлено в 15:29
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Футбол

Семин поделился мнением об игре Мурило

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением об игре новичка команды Серкейры Мурило.
Обновлено в 17:32
Футбол

Диего Коста может вернуться в АПЛ

Нападающий "Атлетико" Диего Коста может продолжить карьеру в Англии.
Обновлено в 12:53
Происшествия

В Черном море перевернулось судно с туристами

Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока-2» через Трампа

Киев рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа, который "решит вопрос в пользу Украины" по "Северному потоку-2", заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии

В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата.
Обновлено в 00:49
Политика

ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено в 14:34
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

Американского журналиста затравили за статью о Крыме

Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:01
Происшествия

В Люберцах упавшее с 12 этажа окно едва не травмировало женщину с детьми

На кадрах видно, как оконная рама с грохотом падает около подъезда, где стояла женщина с двумя детьми.
Обновлено в 15:38
Транспорт

Минтранс поручил Шереметьево наладить ситуацию с багажом к 15 августа

Ситуация с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа.
Обновлено в 09:50
Политика

Грузия надеется на продолжение торговли с Россией

Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили на встрече с фермерами в субботу выразил надежду на прагматичный подход со стороны России к торговым отношениям с Грузией.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

Лолита: «Мама просит не нервничать, она Диму любила»

Некоторые сразу предположили, что супруг певицы променял ее на молодую. Лолита рассталась с молодым мужем.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Врачи спасли одну руку избитой ингушской девочки

Обновлено в 10:55
Общество

CNN (США): крещение младенца Арчи в кругу семьи обернулось неожиданной бурей (CNN)

В последнее время чету все чаще критикуют за стремление уберечь своего младенца Арчи от внимания общественности.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия

Во Флориде не менее 15 человек пострадали при взрыве в торговом центре

Обновлено в 15:28
Политика

Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали

Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Единоборства

Сондерс предложил Головкину провести бой в Казахстане

В ходе общения с прессой британец вызвал на бой экс-чемпиона мира в среднем весе, казахстанца Геннадия Головкина.
Обновлено в 15:44
Футбол

«Рубин» подписал с Кварацхелией пятилетний контракт

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Происшествия

В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД

Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Культура

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
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