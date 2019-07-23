Армия и оружие
Заявление Пентагона об иранском дроне повысило цены на нефтьРБК вчера в 16:47
Нефтяные котировки пошли вверх после заявления главы Центрального командования США о втором сбитом иранском беспилотнике. Стоимость барреля Brent оказалась выше $64 за баррель.
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с чего всё началось
Нефть начала дорожать после того, как глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккенз заявил CBS News, что США, возможно, сбили второй иранский беспилотник.Коммерсантъвчера в 20:20
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