с чего всё началось

Нефтяные котировки пошли вверх после заявления главы Центрального командования США о втором сбитом иранском беспилотнике. Стоимость барреля Brent оказалась выше $64 за баррель.

Заявление Пентагона об иранском дроне повысило цены на нефть

Политика Китай рассказал о причинах роста оборонного бюджета Китай 24 июля опубликовал «Белую книгу» по национальной обороне, в которой рассказал о причинах роста оборонного бюджета.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Политика Мэра Киева Кличко вызвали на допрос Мэра украинской столицы Виталия Кличко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.

Экономика Украина хочет взыскать с России более миллиарда долларов за Крым В исполнительном листе, выданном истцу, указано, что Россия в лице Минюста РФ должна возместить «Ощадбанку» убытки в размере более 1,11 млрд долларов.

Происшествия Северная Корея захватила российское судно Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.

Музыка Умер основатель групп The Meters и Neville Brothers В конце 70-х Арт Невилл вместе с братьями основал группу Neville Brothers, которую позднее включили в Зал славы вокальных групп.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.

Политика В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.

Футбол «Динамо» заинтересовалось голеадором из «Генка» Отмечается, что "бело-голубые" всерьёз заинтересовались 26-летним форвардом, который оценивается в 12 млн евро.

Музыка Названы номинанты MTV Video Music Awards Опубликован список номинантов MTV Video Music Awards.

Экономика Nissan сократит 10 тысяч сотрудников в рамках реструктуризации Японский автопроизводитель Nissan Motor планирует уволить порядка 10 тысяч сотрудников по всему миру в рамках масштабной реструктуризации, передаёт 23 июля агентство Kyodo.

Происшествия При крушении самолета в Мексике погибли четыре человека Четыре человека погибли в результате катастрофы легкого самолета на севере Мексики.

Политика Марк Эспер официально стал новым министром обороны США Новым министром обороны США в среду официально стал Марк Эспер, который принес присягу в присутствии выдвинувшего его кандидатуру Дональда Трампа, сообщает Белый дом.

Политика Фракция КПРФ в Заксобрании Иркутской области сняла с сессии все законы для пострадавших в наводнении Иркутская область, 23.07.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Иркутской области Андрей Левченко на сессии 23 июля предложил снять с повестки все вопросы, кроме корректировки бюджета.

Политика Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.

Политика Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании Возглавив Консервативную партию, Джонсон автоматически получает право стать новым премьер-министром Британии.

Общество Назван снимающий усталость продукт Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продуктах, которые снимают усталость.

Политика Константин Боровой попросил политического убежища в США Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.

Политика Трамп заявил, что Евросоюз в торговых вопросах хуже Китая Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во вторник, 23 июля, что западные страны в торговых вопросах поступают с США хуже, чем КНР.

Армия и оружие Источник: Испания получила призыв США войти в коалицию по обеспечению свободы судоходства Власти Испании получили запрос от США с призывом присоединиться к участию в коалиции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.