Заявившую об изнасиловании в МВД дознавательницу из Уфы уволилиРБК 11:31

Руководство МВД Башкирии уволило двух дознавательниц из Уфы за «грубое нарушение служебной дисциплины», говорится на сайте ведомства. По данным ТАСС и «РИА Новости», одна из девушек — потерпевшая по делу об изнасиловании тремя полицейскими в отделе МВД, вторая проходит по этому же делу свидетелем.

Заявившую об изнасиловании в МВД дознавательницу из Уфы уволили

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