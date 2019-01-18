Происшествия
Заявившую об изнасиловании в МВД дознавательницу из Уфы уволилиРБК 11:31
Руководство МВД Башкирии уволило двух дознавательниц из Уфы за «грубое нарушение служебной дисциплины», говорится на сайте ведомства. По данным ТАСС и «РИА Новости», одна из девушек — потерпевшая по делу об изнасиловании тремя полицейскими в отделе МВД, вторая проходит по этому же делу свидетелем.
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