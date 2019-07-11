с чего всё началось

Депутаты заксобрания Красноярского края проголосовали за отставку заявившей о хищениях в лесной отрасли главы Счётной палаты региона Татьяны Давыденко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера заксобрания региона Сергея Попова.

Экономика Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.

Единоборства Боксер Денис Лебедев завершил карьеру Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.

Экономика Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4% Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.

Политика США отложили санкции против главы МИД Ирана Соединенные Штаты решили пока не вводить санкции против главы МИД Ирана Джавада Зарифа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Политика Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.

Общество Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.

Происшествия Пожар в ТЦ «Варшавка-33» на МКАД потушен Столичные огнеборцы ликвидировали возгорание в торговом комплексе "Варшавка-33" на 33-м километре Московской кольцевой автодороги.

Общество Названы виды токсичных внешне съедобных грибов в лесах Москвы В министерстве экологии Московской области рассказали, что нашли в лесах региона три вида грибов, которые выглядят, как съедобные, но на самом деле являются ядовитыми.

Здоровье Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.

Шоу-бизнес Алла Пугачева поразила фанатов тем, что выглядит моложе Галкина "Кровавая Мэри": Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет "вечной молодости" Аллы Пугачевой.

Происшествия Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.

Политика Константинополь обложил «новую церковь» Украины «данью» Константинопольский патриархат ввел налоги для приходов «новой церкви» Украины из-за срыва передачи религиозных святынь.

Политика «Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России «По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.

Политика В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга.

Авто Toyota разрабатывает новый кроссовер Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».

Происшествия Трое россиян задержаны в Уругвае Полиция и интерпол задержали предполагаемых граждан РФ в Уругвае, которые подозреваются в помощи в побеге итальянскому наркобарону Рокко Морабито.

Космос Virgin Orbit готовит ракету LauncherOne к первому испытанию Испытание станет одним из последних шагов программы развития, которая была начата в 2015 году, и которая была направлена не только на проектирование ракеты, но также на разработку системы крепления для самолёта.

Космос Обнаружена пара сверхмассивных черных дыр на пути к столкновению Обнаружение фона гравитационной волны поможет разрешить некоторые из самых больших неизвестных в астрономии, например, как часто галактики сливаются и сливаются ли пары сверхмассивных черных дыр вообще или застревают в почти бесконечном вальсе вокруг друг друга.

Гаджеты Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн Android-смартфонов Работники компании Check Point узнали о вредоносном приложении, жертвами которого стали порядка 25 млн смартфонов на базе операционной системы Android.

Происшествия В Лондоне нашли мертвой юную скрипачку из России Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета Telegraph.

Общество Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков В свою очередь, врач-офтальмолог, заместитель генерального директора Клиники семейной офтальмологии профессора Трубилина, кандидат медицинских наук Мария Трубилина добавила, что любые солнцезащитные очки защищают только от фронтальных лучей, но если солнце светит сбоку или сзади, то лучи попадают на заднюю поверхность линзы, отражаются и попадают в глаза.

Технологии В работе Twitter произошел сбой Вместо ленты появляется сообщение о технической ошибке. В компании сообщения о сбое в работе сервиса пока не прокомментировали.

Происшествия Замглавы ПФР задержан по делу о взятке Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".

Политика Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.

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