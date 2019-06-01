Заявителей на визу США обязали указывать на аккаунты в соцсетяхBFM.ru 14:50

с чего всё началось

Заявители на американскую визу теперь должны будут указывать имена своих аккаунтов в социальных сетях, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента. По его словам, Госдепартамент обновил бланки заявлений на иммиграционные и неиммиграционные визы, чтобы запрашивать дополнительную информацию.

Заявителей на визу США обязали указывать на аккаунты в соцсетях

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