Политика
Завтра во Владивосток прибудет бронепоезд лидера КНДР Ким Чен ЫнаNewvz.ru 03:30
Во Владивосток Ким Чен Ын направляется по приглашению Владимира Путина. Северокорейский лидер будет находиться во Владивостоке с 24 по 26 апреля. В рамках своего визита он намерен посетить туристические достопримечательности и места, где бывал его отец Ким Чен Ир в время визита в 2002 году.
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