Экономика
Завтра увеличатся тарифы системы «Платон»Saratovnews 06:46
С 1 февраля 2020 года тариф составит - 2,20 рубля за километр, с 1 февраля 2021 года – 2,35 рубля. Далее его будут увеличивать 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции. В госсистеме «Платон» сейчас зарегистрировано 1,2 миллиона грузовиков.
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