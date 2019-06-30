Экономика

Завтра увеличатся тарифы системы «Платон»Saratovnews 06:46

С 1 февраля 2020 года тариф составит - 2,20 рубля за километр, с 1 февраля 2021 года – 2,35 рубля. Далее его будут увеличивать 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции. В госсистеме «Платон» сейчас зарегистрировано 1,2 миллиона грузовиков.
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«Платон» подорожал на 14 копеек

Московский Комсомолец20:14

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С 1 июля тариф системы «Платон» вырастет

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Primpress.ru15:00

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ТАСС17:21

Завтра увеличатся тарифы системы «Платон»

Saratovnews06:46
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Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

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Футбол

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Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций.
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В условиях открытого космоса плесень выжила

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Общество

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Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
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Армия и оружие

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Обновлено в 20:18
Происшествия

Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе

Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
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Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере Комо

Обновлено в 18:02
Общество

С 1 июля в России вводятся новые правила продажи молочной продукции

С 1 июля постановлением Правительства РФ вносятся изменения в правила розничной торговли молочных продуктов.
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Общество

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Ученые рассказали, что чувствуют люди «перед смертью»

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Происшествия

На Московском проспекте тушили пожар в квартире

В Адмиралтейском районе Петербурга в ночь на 1 июля произошёл пожар в доме № 47 по Московскому проспекту.
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Происшествия

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Автоспорт

Ферстаппен прокомментировал победу в Гран-при Австрии

Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свою сенсационную победу в Гран-при "Формулы-1" в Австрии, передает РИА "Новости".
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Порядок из хаоса вихрей

Обновлено 28 июня в 04:30
Энергетика

Истекает срок действия соглашения правительства с нефтяными компаниями

Как писала газета «Ведомости» со ссылкой на источники в нефтяных компаниях и правительстве, несмотря на решение не продлевать договор, на словах стороны согласились не повышать цены на топливо выше инфляции.
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Политика

Туск приостановил саммит Евросоюза

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев порассуждал об изменениях, необходимых политическим партиям, дабы не потерять свою актуальность в ХХI веке.
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«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии

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Футбол

Манолас перешел из «Ромы» в «Наполи» за 36 млн евро

«Рома» объявила о переходе защитника Костаса Маноласа в «Наполи». Трансфер 28-летнего игрока обошелся неаполитанцам в 36 миллионов евро.
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