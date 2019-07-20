Футбол
Завтра тульский «Арсенал» сыграет с «Крыльями Советов»Первый Тульский вчера в 13:05
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
В субботу, 20 июля, тульский «Арсенал» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится в рамках 2-го тура молодежного первенства России. Игра пройдет на втором поле стадиона «Металлург».
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Игру тульского «Арсенала» и самарских «Крыльев Советов» рассудит Павел Кукуян
Тульская пресса18 июля в 07:33
Выездной матч «Арсенала» с «Крыльями Советов» рассудит Павел Кукуян
Тульская служба новостейвчера в 06:12
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