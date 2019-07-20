Футбол

Завтра тульский «Арсенал» сыграет с «Крыльями Советов»Первый Тульский вчера в 13:05

Крылья Советов — Арсенал (Тула)
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
В субботу, 20 июля, тульский «Арсенал» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится в рамках 2-го тура молодежного первенства России. Игра пройдет на втором поле стадиона «Металлург».
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Крылья Советов» — «Арсенал». Прямая трансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru08:16

Игру тульского «Арсенала» и самарских «Крыльев Советов» рассудит Павел Кукуян

Тульская пресса18 июля в 07:33

Молодежный состав самарских «Крыльев Советов» одержал убедительную победу над «Арсеналом»

КП - Самара07:25

Молодежка «Крыльев Советов» разгромила тульский «Арсенал»

Тульские новости07:41

«Крылья Советов» — «Арсенал»: стали известны стартовые составы

Чемпионат08:32

Выездной матч «Арсенала» с «Крыльями Советов» рассудит Павел Кукуян

Тульская служба новостейвчера в 06:12

«Крыльев Советов» - «Арсенала»: стали известны стартовые составы

Спорт-Экспресс08:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:02, Ашберн
Политика

В Москве начался митинг за допуск оппозиции на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Хромченко обнаружила внешнее сходство Леди Гаги и матери Купера

Телеведущая Эвелина Хромченко обнаружила внешнее сходство певицы Леди Гаги и матери актера Брэдли Купера.
Обновлено в 08:09
Политика

На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Инна Чурикова госпитализирована в тяжелом состоянии

После случившегося 75-летняя актриса была госпитализирована в тяжелом состоянии в НИИ Склифосовского.
Обновлено вчера в 03:12
Происшествия

14-летняя школьница угнала машину в Чите

Выяснилось, что за рулём иномарки находится 14-летняя жительница села Смоленка.
Обновлено в 05:41
Транспорт

В Москве начали строить станцию метро «Университет Дружбы Народов»

Станцию метро "Университет Дружбы Народов" начали строить на Коммунарской линии в Москве, написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
Обновлено в 07:50
Спорт

Российские синхронистки победили на ЧМ в комбинированной программе

Российские синхронистки победили в комбинированной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:28
Политика

Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии

"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Политика

Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Здоровье

В Севастополе может появиться медицинский кластер

Обновлено вчера в 12:52
Единоборства

Менеджер: врачи говорят, Дадашев сможет вернуться к нормальной жизни

Обновлено в 07:50
Общество

Авиашоу смотрели 100 000 липчан

Зрителями прошедшего сегодня в Липецке авиашоу стали 100 000 горожан. Такую цифру приводит администрация Липецка.
Обновлено в 06:19
Кино

Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 03:36
Политика

Чавушоглу и Помпео обсудили ситуацию с С-400 и F-35

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию с российскими зенитными ракетными системами С-400 и американскими истребителями F-35.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Спящую россиянку изнасиловали в Барселоне

Двое граждан Румынии могут быть причастны к изнасилованию и незаконном лишении свободы молодой россиянки в Барселоне.
Обновлено в 07:48
Гаджеты

Xiaomi покидают топ-менеджеры

Обновлено в 05:32
Политика

Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено 18 июля в 13:15
Энергетика

Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо

«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено вчера в 14:21
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Обновлено вчера в 15:05
Политика

Украинская пиццерия приклеила на дверь свинью цветов российского флага

По его данным, на наклейке изображена перечеркнутая свинья, раскрашенная в цвета российского триколора.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет

Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Общество

Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней

Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Космос

«Роскосмос» и РАН поддержали разработку российских луноходов

Госкорпорация «Роскосмос» и Российская академия наук поддержали разработку новых отечественных луноходов.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

Вдова Хворостовского показала редкое фото его старшего сына

Второй супругой Хворостовского стала оперная певица Флоренс Илли, подарившая ему сына Максима и дочь Нину.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал многомиллионные зарплаты артистов

Обновлено в 07:30
Происшествия

Во Франции задержано 200 фанатов после победы Алжира в Кубке Африки

Как сообщает Figaro, в конечном итоге по всей стране было задержано почти 200 человек из-за беспорядков, которые устроили футбольные фанаты после финала Кубка африканских наций.
Обновлено в 07:53
Общество

Врач оценил состаривающее приложение FaceApp

Обновлено в 08:22
Политика

Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир

Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой

Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
ещё по теме
Главное