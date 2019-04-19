Футбол
Завтра курский «Авангард» встретится с ФК «Тамбов»Друг для друга (Курск) вчера в 03:59
Уже завтра, 20 апреля, в Курске пройдет черноземное дерби: в 32-м туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Авангард" встретиться с ФК "Тамбов". Впервые клубы сыграли между собой в 1960 году.
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Политика
Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине
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Оператору «Соляриса» и «Я шагаю по Москве» исполнилось бы 90 лет
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Гаджеты
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Специалисты CIRP говорят о том, что обычно первая позиция в направлении продаж смартфонов в США остаётся за Samsung, чьё присутствие на рынке составляет от 30 % до 39 %.
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Общество
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Шоу-бизнес
Ирина Цывина успела рассказать возлюбленному о своей беременности
Ирина Цывина перед смертью успела рассказать возлюбленному о своей беременности. Денис Сердюков планировал свадьбу с артисткой.
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Политика
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Обновлено в 09:43
Транспорт
Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов
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Происшествия
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Общество
Стена железнодорожной станции в Ростовской области кишит гадюками
Мужчина обошел станцию вокруг и показал внешнюю стену, в которой прятались и извивались несколько черных змей.
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Хоккей
Свечников: Овечкин позвонил мне после игры и принёс извинения
Обновлено в 13:37
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В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам
В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
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Шоу-бизнес
Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями
Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес
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Армия и оружие
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Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
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Общество
Работники орского ЮУМЗа вышли на очередной митинг
Сегодня, 20 апреля, в Орске прошел очередной митинг сотрудников машиностроительного завода в поддержку предприятия.
Обновлено в 07:41
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Экономика
Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler Group
Ранее издание РБК со ссылкой на источники писало, что Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга.
Обновлено в 12:10
Политика
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Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 11:32
Политика
Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Происшествия
При атаке на здание министерства в Кабуле пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в результате атаки на здание министерства связи и информационных технологий в афганском Кабуле, передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства здравоохранения.
Обновлено в 06:59