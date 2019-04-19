Футбол

Завтра курский «Авангард» встретится с ФК «Тамбов»Друг для друга (Курск) вчера в 03:59

Уже завтра, 20 апреля, в Курске пройдет черноземное дерби: в 32-м туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Авангард" встретиться с ФК "Тамбов". Впервые клубы сыграли между собой в 1960 году.
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«Тамбов» сыграл вничью с «Авангардом», «Нижний Новгород» обыграл «Зенит-2»

Sport24.ru09:59

«Тамбов» и «Авангард» разошлись миром, «Нижний Новгород» переиграл «Зенит-2»

Матч ТВ09:58

ФК «Тамбов» сразится на выезде с «Авангардом»

ГТРК Тамбов18 апреля в 03:41

«Авангард» дома вничью сыграл с «Тамбовом»

Kursk.com10:57

Мирная футбольная охота: «Авангард» сыграл вничью с «Тамбовом»

Курская правда11:05

Курский «Авангард» дома сыграл вничью с ФК «Тамбов»

Друг для друга (Курск)11:32

«Зенит-2» проиграл «Нижнему Новгороду», «Авангард» и «Тамбов» разошлись миром

Чемпионат09:55
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Политика

Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине

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Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме

Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
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Общество

Загитова отписалась от Медведевой в Instagram

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Обновлено в 11:33
Гаджеты

Apple обогнала Samsung по продажам смартфонов в США

Специалисты CIRP говорят о том, что обычно первая позиция в направлении продаж смартфонов в США остаётся за Samsung, чьё присутствие на рынке составляет от 30 % до 39 %.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

Елизавета II своим подарком выдала пол ребенка Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II намерена подарить ребенку принца Гарри и его супруги Меган Маркл бриллиантовую брошь, передает The Sun.
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Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»

Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
Армия и оружие

Экстренное заявление НМ ДНР: боевики ВСУ снова совершили террористический акт

Стоит отметить, что чувствуя безнаказанность, убийцы из 93-й бригады все чаще обстреливают мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес

Ирина Цывина успела рассказать возлюбленному о своей беременности

Ирина Цывина перед смертью успела рассказать возлюбленному о своей беременности. Денис Сердюков планировал свадьбу с артисткой.
Обновлено в 13:07
Политика

Борисов: Россия арендует порт Тартус в Сирии на 49 лет

Обновлено в 12:32
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Транспорт

Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов

В случае принятия поправок, российские водители будут разделены на две категории – любителей, пользующихся автомобилем в личных целях, и профессионалов, вождение для которых является средством заработка.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие

Ожесточенные бои начались у аэропорта Триполи, сообщают СМИ

Обновлено в 13:27
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Общество

Стена железнодорожной станции в Ростовской области кишит гадюками

Мужчина обошел станцию вокруг и показал внешнюю стену, в которой прятались и извивались несколько черных змей.
Обновлено вчера в 10:28
Хоккей

Свечников: Овечкин позвонил мне после игры и принёс извинения

Обновлено в 13:37
Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам

В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями

Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес

Семен Слепаков развелся с женой после шести лет брака

Оказывается, Слепаков развелся с супругой, в отношениях с которой состоял в течение последних шести лет.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие

Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе

Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Общество

Работники орского ЮУМЗа вышли на очередной митинг

Сегодня, 20 апреля, в Орске прошел очередной митинг сотрудников машиностроительного завода в поддержку предприятия.
Обновлено в 07:41
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Экономика

Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

Ранее издание РБК со ссылкой на источники писало, что Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга.
Обновлено в 12:10
Политика

Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Происшествия

В Омске двое детей утонули, провалившись под лед

Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 11:32
Политика

Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Происшествия

При атаке на здание министерства в Кабуле пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате атаки на здание министерства связи и информационных технологий в афганском Кабуле, передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства здравоохранения.
Обновлено в 06:59
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