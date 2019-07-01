Футбол
Завтра Мирзов пройдет медобследование для «Спартака»Советский спорт вчера в 13:20
Ранее сообщалось, что Ростов и Спартак согласовывают последние детали трансфера 26-летнего полузащитника в Спартак за четыре миллиона евро.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов близок к переходу в московский «Спартак». В настоящий момент стороны обсуждают личный контракт.Чемпионат15 июля в 14:30
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Политика
Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно
Обновлено в 16:03
Культура
Инна Чурикова получила травму во время спектакля
Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
Происшествия
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
Обновлено в 10:37
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.
Обновлено в 11:14
Кино
Новый «Король Лев» как прообраз новой эры в кино
Обновлено в 15:30
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Создатели шестого фильма о Терминаторе выпустили новый трейлер к фильму «Терминатор: Темные судьбы».
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет
В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Обновлено вчера в 14:56
Космос
Навигационная система Galileo возобновила работу
Европейская спутниковая навигационная система Galileo восстановила базовые сервисы, об этом сообщает оператор системы Европейский сервисный центр Galileo.
Обновлено в 06:17
Политика
Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Наука
Ученые обнаружили источник заражения, который превращает насекомых в зомби
В природе есть такое явление, как зомби-насекомые. Они становятся такими в результате заражения спорами грибов-паразитов.
Обновлено в 02:43
Технологии
Сбербанк внедрил в свое приложение искусственный интеллект
Сбербанк внедрил в свое мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» искусственный интеллект, чтобы персонализировать его под пользователей, сообщили СМИ со ссылкой на сообщение банка.
Обновлено в 07:34
Политика
Команда Зеленского пообещала добиться переговоров с Путиным
Команда украинского президента Владимира Зеленского намерена добиваться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено в 01:15
Политика
В Германии предостерегли от использования приложения FaceApp
"Действительно есть опасения, что важные персональные данные могут попасть не в те руки", - сказал Кельбер, добавив, что беспокойство вызывают также туманные условия пользования и то, как мало известно о тех, кто стоит за приложением FaceApp.
Обновлено в 13:31
Политика
Путин и Медведчук встретились накануне выборов в Украине
Российский президент Владимир Путин и глава украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук встретились за 3 дня до выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 16:19
Общество
Instagram перестал показывать лайки
Социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под постами, сообщает портал TechCrunch.
Обновлено в 12:20
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Происшествия
СКР завел уголовное дело против экс-гендиректора Антипинского НПЗ
Следственный комитет завел уголовное дело в отношении бывшего гендиректора Антипинского НПЗ.
Обновлено в 15:13
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»
Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Экономика
Определены сроки суда по претензиям «Уралкалия» к FRP
17 июля Высокий суд Лондона провел предварительное заседание по иску «Уралкалия» против FRP, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов в рамках дела и утвердил график дальнейших действий до основного судебного заседания, проведение которого запланировано в период между октябрем и декабрем 2020 года.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Кино
Звезды «Игры престолов» сами номинировали себя на «Эмми»
Ранее сообщалось, что «Игра престолов» побила рекорд по количеству номинаций на престижную премию «Эмми».
Обновлено в 04:41
Политика
Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами
Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Санкт-Петербурге арестован продюсер Рушан Насибулин
Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал до 27 августа продюсера Рушана Насибулина, являющегося, в частности, продюсером фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом» и «Довлатова» Алексея Германа-младшего.
Обновлено в 12:01
Происшествия
В центре Москвы упавшее дерево повредило пять машин и газовую трубу
Упавшее от сильного ветра дерево повредило пять автомобилей и газовую трубу на жилом доме в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:59
Гаджеты
Ряд смартфонов Honor вскоре получат обновление до Android 10 Q
По данным сетевого источника, 9 августа Huawei представит собственную графическую оболочку EMUI 10 на базе Android 10 Q. Одновременно с этим событием выйдет оболочка Magic 3.0 для смартфонов Honor на базе десятой версии Android Ранее были опубликованы смартфоны Huawei, которые получат обновление до Android 10 Q. В списке присутствовали аппараты Honor.
Обновлено в 16:13
Политика
Украину без транзита российского газа ожидает катастрофа: мнение
Украину может настигнуть техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 05:08
Авто
Skoda представила обновленные кроссоверы Kodiaq и Karoq
Опознать обновленные Skoda Karoq и Kodiaq будет достаточно просто: вслед за целым рядом чешских моделей кроссоверы получили большую надпись Skoda на двери багажника, лишившись при этом традиционного шильдика.
Обновлено в 10:04