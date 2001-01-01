Футбол
Мирзов перейдет из «Ростова» в «Спартак»Нева Спорт 16 июля в 16:54
Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов станет игроком московского «Спартака». Об этом сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Телеграм-канале. По информации Арустамяна, сумма трансфера составит 4 миллиона евро, на данный момент клубы находятся в стадии обсуждения последних деталей соглашения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Стала известна дата, когда Мирзов пройдет медобследование для «Спартака»
ProstoProSport17 июля в 12:42
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 02:37, Вашингтон
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 01:26
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено 17 июля в 21:52
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Экономика
Росстат: зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Например, в Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана— 66 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 14:19
Хоккей
Николишин — о нашумевшем интервью Панарина про Путина: «Не вижу никаких противопоказаний»
Чемпион мира 1993 года и бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России Андрей Николишин прокомментировал скандальное интервью русского хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина про президента страны Владимира Путина.
Обновлено вчера в 13:54
Футбол
Адриен Рабьо: «Ювентус» на уровень выше, чем «ПСЖ»
Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо заявил, что его нынешний клуб лучше, чем "ПСЖ", за который француз выступал ранее.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»
Во время эвакуации по надувным трапам травмы получили 8 человек, двое госпитализированы.
Обновлено вчера в 19:57
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23
Гаджеты
В Huawei рассказали о разработке собственной операционной системы
Ранее стало известно, что на фоне введенных США ограничений Huawei активно разрабатывает собственную операционную систему Hongmeng для замены ОС Android на своих смартфонах.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Спорт
Беляев завоевал серебро в плавании на открытой воде на ЧМ
Кирилл Беляев выиграл серебро в плавании на открытой воде на дистанции 25 км на Чемпионате мира по водным видам спорта, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Александр Олешко оправдал некрасивый поступок Софии Ротару
Олешко добавил, что не раз пересекался с Ротару на концертах, гастролировал вместе с ней, и ни разу за все это время не видел, чтобы певица как-то некрасиво обошлась с кем-то из поклонников.
Обновлено вчера в 05:39
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено вчера в 03:44
Политика
Офис Зеленского предложил одновременно освободить Сенцова и Вышинского
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
Обновлено в 02:05
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о пытках узников тайной тюрьмы в Мариуполе
В ходе расследования работы секретных тюрем, действовавших под покровительством Службы безопасности Украины, РИА Новости удалось найти еще одного экс-сотрудника ведомства из Мариуполя, который рассказал о местах, где пытали людей.
Обновлено в 00:50
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Демократической партии и Республиканской внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:57
Кино
Умерла актриса Валентина Зимняя
Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.
Обновлено вчера в 07:37
Футбол
Защитник «Урала»: «Интерес „Спартака“? Будем рассматривать»
Защитник «Урала» Михаил Меркулов высказался о возможном переходе в «Спартак».
Обновлено в 02:09
Футбол
Сослан Джанаев: «Меня вытащили из болота»
С "Сочи", своей новой командой, Джанаев еще даст жару. Сослан Джанаев Родился 13 марта 1987 года во Владикавказе.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Следствие предъявило Шестуну обвинение в окончательной редакции
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие
На «каждый» USS «Boxer» найдётся «Рубеж-МЭ» с Х-35УЭ
Именно возможность контроля проливных зон с помощью БРК «Рубеж-МЭ» вызвала особый интерес у иранских экспертов.
Обновлено в 02:11
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
В Сети появился новый трейлер фантастического боевика «Терминатор: Темные судьбы».
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Мэй в своей последней речи поспорила с Путиным
Британский премьер назвала слова Путина вызовом, с которым странам Евросоюза приходится сталкиваться, защищая свои ценности Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе своей последней речи на посту главы британского правительства поспорила со словами президента РФ Владимира Путина о том, что либеральная идея изжила себя, передает РИА Новости.
Обновлено 17 июля в 18:16