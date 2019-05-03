Завтра «Арсенал» встретит «Локомотив» на тульском полеМосковский Комсомолец 03:00

Уже завтра оружейники сразятся с «Локомотивом» на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле. Напомним, 4 мая состоится матч тульского «Арсенала» с «Локомотивом». Игра пройдет в рамках 27-тура Чемпионата России по футболу.

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