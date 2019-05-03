Футбол

Завтра «Арсенал» встретит «Локомотив» на тульском полеМосковский Комсомолец вчера в 03:00

Арсенал (Тула) — Локомотив
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Уже завтра оружейники сразятся с «Локомотивом» на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле. Напомним, 4 мая состоится матч тульского «Арсенала» с «Локомотивом». Игра пройдет в рамках 27-тура Чемпионата России по футболу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Завтра в Туле состоится встреча основного состава «Арсенала» с «Локомотивом»

Тульские новостивчера в 12:23

«Арсенал» - «Локомотив»: история футбольных схваток в Туле

Московский Комсомолецвчера в 07:30

Арсенал Тула - Локомотив ~ прогноз на матч РПЛ: беспроигрышная серия Локо продлится?

Sport-place02 мая в 02:00

От «Зенита» до «Арсенала»: путь красно-желтых за 35 лет

Первый Тульскийвчера в 03:27

Матч «Арсенал» – «Локомотив» рассудит Евгений Турбин

MySLO.ruвчера в 02:30

«Арсенал» Тула — «Локомотив». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата России по футболу 4 мая 2019 года

LiveSport.ru02 мая в 22:00

Авторитеты не верят в победу тульского «Арсенала» над «Локомотивом»

Молодой коммунарвчера в 06:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:55, Ашберн
Общество

«Ну, у тебя же мужа нет», «Меня дети ждут»: Как жителей Уфы дискриминируют на работе по семейному положению

Объясняется ими это просто: «Ну у тебя же мужа и детей нет».
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено вчера в 08:38
Шоу-бизнес

Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Обновлено вчера в 15:07
Происшествия

В центре Екатеринбурга ночью полыхало заброшенное здание

Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Маршала Жукова горело трехэтажное заброшенное здание.
Обновлено в 01:51
Здоровье

Диетическая Coca-Cola способствует ожирению

Употребление диетической Coca-Cola способствует ожирению.
Обновлено вчера в 20:46
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктов

При выборе овощей и фруктов Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на внешний вид, цвет, запах и консистенцию продукции.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие

Армия Хафтара вернула контроль над несколькими районами Триполи

Обновлено вчера в 05:46
Политика

Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии

Обновлено вчера в 16:44
Гаджеты

Huawei Mate 30 Pro выйдет с удивительно широким дисплеем

Обновлено в 01:37
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну.
Обновлено вчера в 10:04
Общество

Новый император Японии обратился к народу

Сменивший на Хризантемовом троне своего отца Акихито новый император Японии Нарухито впервые обратился к народу с речью.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие

На Украине приступили к испытаниям нового артиллерийского комплекса

Комплекс управления артиллерийским огнем "Оболонь-А" будет испытан на Украине.
Обновлено вчера в 11:26
Хоккей

АХЛ: Егор Коршков дебютировал за «Торонто Марлиз»

Во втором матче серии полуфинала Восточной конференции АХЛ «Торонто Марлиз» принимает «Кливленд Монстерс».
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

В Крыму возбудили дело после падения воздушного шара с ребенком

Обновлено в 01:44
Здоровье

Российских туристов предупредили о вспышке чумы в Монголии

На месте объявлен карантин и принимаются меры. Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы с летальным исходом в Монголии.
Обновлено вчера в 16:35
Футбол

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Ювентус", досрочно ставший чемпионом страны, на поле домашнего стадиона в Турине сыграл вничью с "Торино" – 1:1. Гости довели беспроигрышную серию до семи игр – три победы, четыре ничьи.
Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие

КНДР осуществила серию ракетных пусков

Обновлено вчера в 21:24
Общество

Медведев снизил пенсионный возраст для вепсов

Народные избранники предлагают внести изменения в закон о том, что пенсионными договорами может быть установлен и повышенный возраст выхода на пенсию, но не выше 65 лет для мужчин и 60 для женщин.
Обновлено вчера в 02:52
Политика

Посол США раскритиковал нерешительность Германии в отношении России

Американский посол в ФРГ Ричард Гренелл пригрозил немецким компаниям, которые принимают участие в строительстве "Северного потока - 2" новыми санкциями.
Обновлено вчера в 22:00
Культура

Кемеровчане и новокузнечанка прошли в полуфинал популярного шоу на ТНТ

Кузбассовцы выступили во втором этапе шоу Comedy Баттл на канале ТНТ.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд международных проблем.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия

Крупный пожар в парке в Краснодаре ликвидировали

Обновлено вчера в 15:37
Авто

В Польше показали тюнингованный ВАЗ-2106

Энтузиасты компании TRS Racing из польского города Ченстохов, показали свой вариант тюнинга автомобиля ВАЗ-2106.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие

Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ

План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.
Обновлено вчера в 06:39
Общество

Тепло вернется в Петербург к 9 мая

Погода на майские праздники совершенно разочаровала жителей Петербурга.
Обновлено в 01:55
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено 02 мая в 15:20
Происшествия

После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек

На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:22
Общество

В Таиланде коронуют короля Раму Десятого

Фактически Рама Десятый взошел на престол зимой 2016 года – после смерти его отца, который правил королевством 70 лет.
Обновлено в 00:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное