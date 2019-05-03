Футбол
Завтра «Арсенал» встретит «Локомотив» на тульском полеМосковский Комсомолец 03:00
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Уже завтра оружейники сразятся с «Локомотивом» на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле. Напомним, 4 мая состоится матч тульского «Арсенала» с «Локомотивом». Игра пройдет в рамках 27-тура Чемпионата России по футболу.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:24, Ашберн
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