Футбол

Завтра «Арсенал» встретит «Локомотив» на тульском полеМосковский Комсомолец 03:00

Арсенал (Тула) — Локомотив
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Уже завтра оружейники сразятся с «Локомотивом» на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле. Напомним, 4 мая состоится матч тульского «Арсенала» с «Локомотивом». Игра пройдет в рамках 27-тура Чемпионата России по футболу.
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