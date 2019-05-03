Футбол

Завтра «Арсенал» встретит «Локомотив» на тульском полеМосковский Комсомолец 03:00

Арсенал (Тула) — Локомотив
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Уже завтра оружейники сразятся с «Локомотивом» на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле. Напомним, 4 мая состоится матч тульского «Арсенала» с «Локомотивом». Игра пройдет в рамках 27-тура Чемпионата России по футболу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Завтра в Туле состоится встреча основного состава «Арсенала» с «Локомотивом»

Тульские новости12:23

Матч «Арсенал» – «Локомотив» рассудит Евгений Турбин

MySLO.ru02:30

«Арсенал» - «Локомотив»: история футбольных схваток в Туле

Московский Комсомолец07:30

Авторитеты не верят в победу тульского «Арсенала» над «Локомотивом»

Молодой коммунар06:44

«Арсенал» - «Локомотив»: конец удачной серии «канониров»?

Все про Спорт ру10:01

«Арсенал» Тула — «Локомотив». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата России по футболу 4 мая 2019 года

LiveSport.ruвчера в 22:00

Арсенал Тула - Локомотив ~ прогноз на матч РПЛ: беспроигрышная серия Локо продлится?

Sport-placeвчера в 02:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:53, Ашберн
Технологии

Гендиректор РКЦ «Прогресс» собирается уволить более 180 сотрудников

Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) планирует в скором времени уволить 189 сотрудников, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:23
Наука

Ученые выявили основные источники загрязнения Байкала и Селенги

Сотрудники географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в сотрудничестве с российскими коллегами провели комплексный анализ анализ бассейна реки Селенги и выявили основные источники загрязнения озера Байкал и рек бассейна Селенги.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Общество

Япония: страна не такая, как все (Le Figaro, Франция) (Le Figaro)

Хотя, по словам автора, Япония «подходит» ему, он не ударяется в апологию и описывает темные стороны, проблемы и травмы.
Обновлено в 17:45
Спорт

Кастер Семеня: «Я продолжу тренироваться и бегать»

Обновлено в 15:06
Космос

Ритуальный кратер пришельцев обнаружили в Белфасте

Странный идеально круглый кратер, найденный исследователями в Белфасте (Северная Ирландия), может иметь отношение к представителям внеземных разумных цивилизаций — уфологи уверены, что здесь пришельцы приносили в жертву пойманных для экспериментов землян.
Обновлено в 02:47
Политика

Трамп: США намерены «много торговать» с Россией

Телефонная беседа президентов России и США длилась больше часа. За это время Путин и Трамп успели обсудить ряд тем.
Обновлено в 15:53
Футбол

«Спартак» отправился в Екатеринбург на матч с «Уралом»

Футболисты московского «Спартака» отправились в Екатеринбург, где сыграют с «Уралом» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 07:52
Происшествия

После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек

На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Футбол

Комличенко прокомментировал свой рекорд в чемпионате Чехии

Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко, установивший рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, поблагодарил болельщиков за поддержку.
Обновлено в 18:57
Наука

Страусу сделали пластиковые крылья, чтобы он полетел как динозавр

Дальнейшее исследование уже проводились с участием страуса, которому были установлены искусственные крылья.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

КНДР осуществила пуск ракеты малой дальности

Обновлено в 20:59
Авто

Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап

Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Футбол

«Реал» решил сделать Куртуа основным вратарем, Навас покинет клуб

Мадридский «Реал» решил сделать Тибо Куртуа основным вратарем команды.
Обновлено в 19:31
Транспорт

В московском метро забыли надувной матрас и пароварку

Обновлено в 12:46
Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Обновлено в 18:06
Авто

Renault Logan Stepway: все его достоинства и пара минусов

Обновлено в 22:48
Авто

Новый кроссовер Hyundai Venue за 700 тыс. рублей добрался до дилеров

В Индии уже собрано 10 тыс. предварительных заявок на кроссовер Hyundai Venue.
Обновлено в 03:54
Футбол

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Ювентус", досрочно ставший чемпионом страны, на поле домашнего стадиона в Турине сыграл вничью с "Торино" – 1:1. Гости довели беспроигрышную серию до семи игр – три победы, четыре ничьи.
Обновлено в 16:25
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В Кургане в частном доме взорвался газовый баллон

Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Кургане, огнем охвачены три частных жилых дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:18
Политика

В Раду внесен проект постановления об инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 11:19
Общество

В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани»

Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.
Обновлено в 21:16
Шоу-бизнес

Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 15:07
Политика

В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»

В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
Авто

Hyundai рассекретил характеристики модели Ioniq

Первые изображения новой модели Hyundai Ioniq корейский автопроизводитель показал в начале текущего года, а сейчас появилась информация о технических характеристиках модели.
Обновлено в 01:50
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии

Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
Экономика

Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес

Обновлено в 15:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное