Анастасия Заворотнюк отменила спектакли в театре и не появляется на светских мероприятиях. На днях издание «Тайны звезд» сообщило, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк выявлено серьезное заболевание — рак головного мозга.

с чего всё началось

После слухов об онкологическом заболевании Анастасия Заворотнюк отменяет свое участие в спектаклях, сообщает "Стархит". Так, в Санкт-Петербурге восьмого августа в спектакле "Все мужчины делают это" Анастасию заменила Ирина Сотикова. Актриса рассказала, что Анастасия приболела.

Заворотнюк отменила спектакль после слухов о раке

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