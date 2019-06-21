Заводы Ford в России продадут на торгахРоссийская газета 07:57

"В Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов", - сказал министр. О возможных участниках торгов Мантуров не сообщил.

с чего всё началось

"В Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов", - цитирует Мантурова ТАСС.

Заводы Ford в России продадут на торгах

Происшествия Избитых и измученных матерью детей госпитализировали в Петербурге Двух измученных мальчиков доставили в одну из петербургских детских больниц, сообщает 78.ru.

Политика Спикер парламента Грузии ушел в отставку Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

Музыка Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

Происшествия ФСБ России задержала 12 экстремистов в Карачаево-Черкесии и Москве В ходе спецоперации в Карачаево-Черкесии и Москве были задержаны 12 экстремистов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Шоу-бизнес Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.

Спорт Фигуристка Загитова: не все живут так хорошо, как некоторые Не все живут так хорошо, как некоторые люди. Надо помогать им, — заявила Загитова в эфире Первого канала.

Происшествия МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Автоспорт Квят потеряет 15 позиций на старте Гран-при Франции Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят потеряет более 15 позиций на стартовой решетке Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".

Политика Губернатор Калининградской области поддержал эколога Королеву Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поддержал руководителя экологической общественной организации «Экозащита» Александру Королеву, уехавшую в Германию и попросившую там политическое убежище.

Происшествия Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Подмосковье Один человек погиб и еще двое пострадали в результате пожара в жилой многоэтажке в подмосковном Лосино-Петровском.

Экономика ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения.

Автоспорт Сергей Сироткин стал резервным пилотом команды «Формулы-1» McLaren Резервный пилот команды «Формулы-1» Renault Сергей Сироткин занял аналогичное место в McLaren.

Авто На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.

Футбол «Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.

Футбол Марадона прокомментировал слухи о болезни Альцгеймера Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона высказался по поводу сообщений о том, что у него болезнь Альцгеймера.

Общество Ученые заявили о смертельной опасности длинного рабочего дня Ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (Inserm) пришли к выводу, что рабочий день длительностью более десяти часов значительно повышает риск развития инсульта.

Путешествия Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины Число украинских туристов, следующих в Крым, заметно увеличилось с наступлением летнего курортного сезона, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.

Здоровье Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.