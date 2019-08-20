Космос
Заводская гарантия закончилась у половины спутников ГЛОНАССФАН вчера в 22:39
Сообщается, что 13 из 23 спутников орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работают в данный момент за пределами гарантийного срока, установленного производителем — компанией «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (входит в «Роскосмос»).
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Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, следует из данных сайта информационно-аналитического центра навигационной системы. Всего на орбите находятся 23 спутника. Тринадцать из них вывели на орбиту в 2007-2011 годах.РИА Новостивчера в 20:08
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У половины спутников орбитальной группировки ГЛОНАСС истек гарантийный срок
ФедералПрессвчера в 21:55
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