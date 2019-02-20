Энергетика
Завод «Ямал СПГ» увеличил доходы НОВАТЭКа. Котировки пошли вверхРБК 08:55
Объем добычи природного газа компанией в 2018 году вырос на 8,5%, а объем добычи жидких углеводородов увеличился на 0,2%. На эти показатели повлиял запуск производства сжиженного природного газа на первых трех очередях завода «Ямал СПГ», а также приобретение новых добывающих месторождений в конце 2017 года и в первом квартале 2018 года — Берегового, Западно-Ярояхинского и Сысконсыньинского.
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